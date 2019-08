Uefa bekräftar att AIK utreds efter publikskandalen

Det var i returmötet mot slovenska Maribor i förra veckans Champions League-kval som det inför förlängningen av matchen utspelade sig tråkiga scener. Det hela tros ha inletts med en flaggstöld av en supporter till gästande Maribor, varpå ett stort antal personer från AIK:s sida, många maskerade, sprang mot gästande supportrars sektion på andra sidan arenan.

AIK:s tränare Rikard Norling fick springa fram för att försöka lugna situationen och var efteråt kritisk.

- Vi är en klubb tillsammans, det spelar ingen roll om man är på plan eller på läktaren och vi får inte göra sådana saker, det är bara så. Det kan stå oss dyrt. Precis som vi att inte får tappa huvudet på plan för att vi är arga och ta en dum utvisning. Vi måste tänka på det, det är inte okej. Det är en lärdom för oss. Hur förbannad du än är på läktaren och hur provocerad du än blir så måste vi tänka på vad som är bäst för vår klubb. Vi behöver ta ett steg till där, sa Norling på den efterföljande presskonferensen.

AIK har själva valt att inleda en internutredning kring matcharrangemanget och på tisdagen bekräftar så även Uefa, i ett mejl till Fotbollskanalen, att man utreder klubben.

Incidenterna som nu ska utredas rör ”oroligheter på läktaren”, att det kastats saker och att det tänts pyroteknik.

Ärendet kommer nu att hanteras av Uefas disciplinära organ och ett beslut tas den 22 augusti. Ingen utredning har inletts mot Maribor.

För att dra paralleller till tidigare disciplinära utredningar som Uefa gjort mot svenska lag så tvingades Malmö FF tidigare i år att betala cirka 600 000 och 130 000 efter hemma- respektive bortamötet med Chelsea i Europa League, efter att pyroteknik använts. I matchen med det högre bötesbeloppet hade saker även kastats in på planen.

AIK spelar redan på torsdag sitt första möte med Sheriff Tiraspol i Europa Leagues tredje kvalomgång (laget åkte ut ur CL mot just Maribor i den aktuella matchen efter att det slovenska laget gjort fler mål på bortaplan), returen spelas den 15 augusti. Eventuellt play off inleds just den 22 augusti med retur en vecka senare.