UEFA Champions League: Så sänds turneringen på Telia och C More

Malmö FF gör Europas fotbollsgiganter sällskap i höstens UEFA Champions League. Premiären för årets gruppspel spelas den 14 september och samtliga matcher streamas exklusivt hos Telia och C More.

OBS! För att se UEFA Champions League på C More krävs C More Plus, C More Premium Plus eller ett sportpaket hos Telia. Läs mer här.

Här är samtliga lag som kvalificerat sig för UEFA Champions League säsongen 2021/2022: Seedningsgrupp 1:

Chelsea

Bayern München

Manchester City

Atlético de Madrid

Villarreal

Inter

Sporting CP

Lille

Seedningsgrupp 2:

Real Madrid

Barcelona



Juventus

ANNONS

Manchester United



Paris Saint-Germain



Liverpool



Sevilla



Borussia Dortmund

Seedningsgrupp 3:

Porto

Ajax



RB Leipzig



Benfica



Atalanta



Zenit



Sjachtar Donetsk



Red Bull Salzburg

Seedningsgrupp 4:

Sheriff

Club Brügge



Young Boys



Milan



Malmö



Wolfsburg



Besiktas



Dynamo Kiev