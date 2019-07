Uefa öppnar för garanterade CL-platser: "Vi vill skydda klubbar som Ajax och Leicester"

Champions League kan få ett nytt format 2024. Nu bekräftar Uefa-presidenten Aleksander Ceferin att en idé är att klubbar kan få garanterade platser i turneringen. - Vi vill skydda klubbar som Ajax, säger han enligt The Times.

Det har under en längre tid rapporterats om att Champions League, från och med 2024, kan göras om totalt. AP och The New York Times rapporterade tidigare i år om att tjänstemän på Uefa och European Club Association, som representerar de europeiska klubbarna, vill att det framöver ska vara fyra grupper med åtta lag i varje grupp och att det ska finnas ett upp- och nedflyttningssystem. De fyra sämst placerade lagen i CL flyttas ner till Europa League, medan semifinalisterna i Europa League flyttas upp.

Samtidigt uppges även de 24 bäst placerade lagen i CL ha en garanterad plats i turneringen till nästa säsong, vilket innebär att endast fyra platser i sådana fall ges till klubbar som går in i kvalspel, exempelvis allsvenska mästaren.

Uefas president Aleksander Ceferin har tidigare betonat att han tycker att det är viktigt med förändring som är av godo och bekräftar nu uppgifter om att en idé för ett nytt format är att ge klubbar en garanterad plats i nästa års turnering vid avancemang till ett visst steg i slutspelet av turneringen.

- Vi vill skydda klubbar som Ajax den här säsongen, eller Monaco och Leicester. Ajax spelade i semifinal det här året och nu behöver de sälja alla sina bästa spelare eftersom att de inte vet om de kommer att spela Champions League nästa säsong. Jag tycker inte att vi ska skydda för många klubbar eftersom att det då blir stängt, men jag tror att vi måste skydda vissa klubbar, säger han enligt The Times och fortsätter:

- En idé är att de klubbar som framgångsrikt tar sig till ett visst steg i turneringen kan vara med i turneringen även nästa år. Men det är bara diskussioner. Vi har ett möte den 11 september för att diskutera det med ligor och klubbar.

Liverpool vann i år finalen mot Tottenham och är regerande mästare i turneringen.