Uefa-pamp: Chelsea, Real och City kan kastas ut ur CL-slutspelet

Chelsea, Real Madrid och Manchester City är alla framme i semifinal i säsongens Champions League-slutspel. Samtidigt är de tre av tolv klubbar som bestämt sig för att bryta sig loss från CL i framtiden och i stället bilda en egen superliga.

Nu rapporterar danska tv-kanalen DR att Danmarks representant i Uefas exekutivkommitté, Jesper Möller, förväntar sig att de tre klubbarna blir utkastade från Champions League redan den här säsongen och därmed inte tillåts spela vidare.

- Vi kommer att ha ett extramöte i kommittén på fredag. Klubbarna måste gå, och jag förväntar mig att det ska hända på fredag. Sedan får vi se hur vi ska slutföra Champions League, säger Möller.

Möller, som även är ordförande för det danska fotbollsförbundet, gillar inte hur de tolv klubbarna har agerat efter att de först varit överens med Uefa om det nya Champions League-formatet (från 2024 och framåt) och sedan ändrat sig.

- Det måste helt enkelt få vissa konsekvenser, och jag tror att det kommer att få det den här gången, säger han.

Enligt Reuters är det Uefa-presidenten Aleksander Ceferins vilja att de tolv klubbarna i superligan ska kastas ut ur de europeiska turneringarna så snart som möjligt.

Bayern München, Borussia Dortmund och Porto åkte ut ur Champions League i kvartsfinalen. Det är oklart om de klubbarna tar över semifinalplatserna eller om PSG, det fjärde laget som är i semifinal, koras som CL-mästare.

Tidigare under måndagen pratade Fotbollskanalen med Karl-Erik Nilsson, ordförande i SvFF och vicepresident i Uefa, om lagen i den nyskapade superligan riskerade att kastas ut ur europeiska tävlingar redan nu. Nilsson var då inne på att klubbarna INTE kommer att bli utslängda från årets slutspel.

- Det är tävlingar som är påbörjade och det vi talar om nu är att de har önskemål om att gå igång med något nytt från 2022. Uefas klubbtävlingar, den nya cykeln börjar 2024, så vi ska inte stressa iväg något med det som pågår just nu, men inför framtiden ser det i dagsläget lite ovisst hur kring vad som ska hända. Förhoppningsvis klaras saker och ting ut, men just nu är det väldigt rörigt med tanke på deras beslut att bryta sig ut, sa Nilsson då.

