Uefas besked - skjuter upp Champions League-finalerna

Coronautbrottet har resulterat i att nästan alla ligor och cuper pausats. Nu står det klart att även Champions League-finalerna skjuts upp.

Uefa meddelar på sitt Twitterkonto att Champions League-finalerna på herr- och damsidan samt Europa League-finalen skjuts på framtiden. Samtliga finaler var tänkta att spelas i maj. Några nya datum för när titelmatcherna kan spelas är ännu inte spikade.

I herrarnas Champions League har åttondelsfinaler, de som inte spelats klart, skjutits upp och även Europa League-åttondelsfinalerna har flyttats fram. På damsidan har kvartsfinalerna i Champions League skjutits på framtiden. När turneringen kan återupptas är inte känt.

Den spanska tidningen Marca har tidigare uppgett att Champions League-finalen på herrsidan är tänkt att spelas den 27 juni medan Europa League-finalen planeras att spelas den 24 juni.

