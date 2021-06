Uefa:s besked: Slopar bortamålsregeln

I Champions League och Europa League har bortamålsregeln varit aktiv sedan 1965, det vill säga den regeln som säger att om två lag har samma målskillnad efter ett dubbelmöte så går det lag vidare som har gjort flest mål på bortaplan i dubbelmötet.

Den regeln försvinner till nästa säsong. Uefa meddelar på sin hemsida att bortamålsregeln tas bort från alla Uefa:s klubbturneringar från och med säsongen 2021/22. I och med den nya regeln kommer förlängning med två gånger 15 minuter att tillämpas om lagen har samma målskillnad efter två matcher.

- Bortamålsregeln har varit en väsentlig del av Uefa:s turneringar sedan den introducerades 1965. Dock så har frågan om att ta bort den debatterats på olika Uefa-möten under de senaste åren. Trots att det inte finns någon enhällighet så har många tränare, fans och andra aktörer inom fotbollen ifrågasatt hur rättvis regeln är och har uttryckt en önskan om att den ska tas bort, säger Uefa:s president Aleksander Ceferin i en kommentar på Uefa:s hemsida.

Turneringar som kommer att påverkas av regeländringen är bland annat Champions League på herr- och damsidan, Europa League och Europa Conference League.

Uefa skriver på sin hemsida att skillnaden mellan hemma- och bortavinster i procent har minskat stadigt sedan mitten av 1970-talet. Det är en av anledningarna till att man väljer att slopa bortamålsregeln.

- Regeln går nu emot det som var syftet med att införa den, nu avskräcker istället regeln hemmalag, framför allt i det första mötet, från att anfalla, eftersom de är rädda för att släppa in ett mål som kan ge deras motståndare ett viktigt övertag. En orättvisa som också har kritiserats, framför allt för förlängningar, är att ett hemmalag måste göra två mål om bortalaget gör ett mål, säger Ceferin, och fortsätter:

- Det är rättvist att säga att hemmaplansfördel i dag inte är lika viktigt som det var en gång i tiden.

