United krossade Leipzig - Rashford byttes in och gjorde hattrick på en kvart

Manchester fick en drömstart på Champions League-gruppspelet förra veckan när de besegrade PSG med 2-1. Under onsdagskvällen stod RB Leipzig för motståndet.

I Uniteds startelva fanns Victor Lindelöf. Den svenske mittbacksstjärnan fanns enligt uppgifter inte med i den matchtrupp som checkade in på hotellet tidigare under matchdagen - men svensken startade alltså. Även Emil Forsberg startade.

Manchester United började matchen klart bäst och hade några skott mot mål. Trots det var Leipzig framme och hotade genom Emil Forsberg. Svensken tog skott, men det räddades av Aaron Wan-Bissaka.

I den 21:a minuten kom leedningsmålet för United. Paul Pogba vände upp och frispelade Mason Greenwood som inte gjorde några misstag. 1-0 till United. Talangen har tidigare under hösten varit i blåsväder efter att ha brutit mot coronareglerna på en landslagsamling. Efter det har Greenwood haft svårt att få speltid, men gjorde alltså mål direkt i matchen mot Leipzig.

Första halvlek slutade 1-0.

Den andra havleken bjöd inte på jättemånga chanser, innan Marcus Rashford kom in. 22-åringen byttes in i den 63:e minuten, och hade i 78:e minuten gjort två mål. Vid det första målet frispelades han från halva plan, och det andra målet skapade han själv när han tog sig förbi försvaret och dunkade in sitt andra mål.

Leipzig klappade ihop totalt och i den 87:e minuten skulle även Anthony Martial få göra mål. Anfallaren fälldes i straffområdet och tog själv hand om straffen som betydde 4-0 till United. I den andra tilläggsminuten gjorde Rashford sitt tredje mål i matchen, när han stängde matchen och fastställde slutresultatet till 5-0

Vilket betyder att United bärgade sin andra seger på två matcher och leder gruppen.

- Det var en riktig lagprestation. De som startade gjorde det bra och inhopparna gjorde det också bra. Vi kan inte be om mycket mer än det när det gäller attityd och viljan att stänga matchen, säger Marcus Rashford till BT Sport.

- Han gör både och nu (på och utanför planen). Det var elektriskt när han kom in, säger Paul Scholes i BT Sport.

Startelvor:

United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Fred, Matic, Pogba - Van de Beek - Greenwood, Martial

Leipzig: Gulasci - Henrichs, Konaté, Upamecano, Halstenberg - Nkunku, Olmo, Kampl, Forsberg, Angeliño - Poulsen¨

