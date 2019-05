Uppgifter: Nya formatet för Champions League - 24 av 32 lag har garanterad plats

Under senaste året har allt fler rapporter kommit från olika håll om att det kan bli ett helt nytt format för Champions League 2024. I slutet av mars uppgav bland annat spanska Cope att European Club Association, som representerar de europeiska klubbarna, bland annat vill att storklubbar som Barcelona och Real Madrid garanteras en plats i turneringen och att matcherna ska spelas tidigt på helger för att locka tittare över hela världen. Dessutom gjorde uppgifter gällande att det finns ett förslag om att göra om det nuvarande turneringsformatet till ett upp- och nedflyttningssystem.

Nu uppger AP, som ska ha tagit del av dokument om en total förändring av turneringen, att Uefa överväger ett förslag om att det från och med 2024 ska vara fyra grupper i turneringen med åtta lag i varje grupp.

Vidare gör uppgifterna gällande att det nya formatet innebär att 24 av 32 lag i turneringen 2024/2025 ska ha garanterade platser oavsett resultat i de inhemska ligorna, samtidigt som endast fyra platser ska ges till ligamästare som går in via kvalspel till turneringen.

Om förslaget går igenom, så skulle det därmed innebära att det blir allt svårare för allsvenska klubbar att ta sig till turneringen, då det i sådana fall endast blir fyra platser att spela om för att ta sig till gruppspelet.

Enligt uppgifterna innehåller även förslaget ett upp- och nedflyttningssystem, som det rapporterats om tidigare. Fyra lag från Champions League åker ner, medan semifinalisterna i Europa League går upp en division till Champions League.

The New York Times har, precis som AP, fått ta del av dokument om ett nytt format för turneringen och skriver även att European Club Association, med Juventus president Andrea Agnelli i spetsen, under drygt ett år har varit med och planerat det nya formatet ihop med tjänstemän från Uefa. Tidningen skriver att det främst är de största klubbarna i Spanien och Italien som trycker på för förslaget.