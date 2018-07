Uppgifter om maktkamp i Cluj – fler kan lämna innan CL-returen mot MFF: ”Sämsta matchen under min tid här”

I kväll kom uppgifter om att Cluj kan göra sig av med tränaren Edward Iordanescu. Detta trots att Iordanescu bara varit tränare för laget i tre tävlingsmatcher, men 0-1-förlusten hemma mot Malmö FF i Champions League-kvaket tog hårt på klubben.

Enligt Digisport ska Alin Minteuan leda lagets träning i morgon, men det är oklart vem som blir ny permanent huvudtränare. Det har ryktats om portugisen Toni Conceicao, Rumäniens tidigare förbundskapten Victor Piturca, och Ioan Andone.

Telekomsport, som var de som kom med uppgifterna om att Iordanescu ska få sparken, säger att även sportchefen Bogdan Mara och chefsscouten lär lämna. Mara var hård i sin kritik i en intervju efter MFF-matchen.

- Jag tror spelarna var rädda, jag vet inte varför de var överväldigade, sa Maran till Sport.ro och pratade även om för många individuella misstag hos spelarna.

- Ärligt talat tycker jag det här är vår sämsta match sedan jag kom hit.

Maran berättade vidare att han inte kunde förstärka alla positioner som han hade velat i sommar, då han ville ha fler nya försvarare.

Digisport skriver också att Marian Copilu, vicepresident och en av de stora beslutsfattarna bakom kulisserna, också kan lämna. Enligt GSP har det bildats två läger i klubben, där flera högt uppsatta personer ska ha varit oense. En av de stora frågorna de inte var överens om var vem som skulle ha ersatt guldtränaren Dan Petrescu i sommar. Det ska även ha funnits spelarmissnöje mot tränaren Iordanescu.

Till detta skriver Digisport att Alexandru Ionita, som hoppade in mot MFF, kan komma att säljas till Universitatea Craiova. Både AS och Telekomsport rapporterar också att Ibrahima Baldé, en av lagets mest välbetalda spelare, kan byta till spanska Real Oviedo i veckan. Hans kontrakt med Cluj ska ha blivit uppsagt, och enligt rumänsk media ska han ha tjänat åtminstone 250 000 kronor i månaden. Både Baldé och Ionita har haft svårt att ta startplatser under sin tid i klubben.

Trots all osäkerhet just nu så tror klubbens tidigare tränare Vasile Miriuta att Cluj ska ta sig vidare.

- Malmö är inte ett lag som skrämmer. Jag är säker på att CFR Cluj kommer vända på 0-1 och ta sig vidare, säger han i en intervju till GSP.