Uppgifter: Så ser Uefas plan för Champions League och Europa League ut

Samtliga återstående matcher i Champions League och Europa League kommer att spelas i ett land under augusti månad. Var matcherna kommer att spelas? I Tyskland, uppger Ekstrabladet.

Den 11 juni är La Liga tillbaka, den 20 juni är Serie A tillbaka och den 17 juni hoppas Premier League vara tillbaka. De europeiska toppligorna närmar sig en omstart, bortsett från Frankrike som redan ställt in säsongen.

När det kommer till de europeiska klubblagsturneringarna, Champions League och Europa League, är det ännu inte klart vad som kommer att hända. Uefa skulle under nuvarande vecka haft ett exekutivkommitté-möte, där ett sådant beslut väntades komma, men det mötet är framskjutet till den 17 juni.

Den 17 juni väntas Uefa således meddela hur det kommer att bli med Champions League och Europa League. Dock skriver nu danska Ekstrabladet att Uefa redan kommande vecka måste bestämma var de återstående matcherna ska spelas.

Tidningen hävdar att en arbetsgrupp har jobbat med olika scenarier under en längre tid – och enligt Ekstrabladet är det mest troligande scenariot följande: Samtliga återstående matcher i de båda turneringarna kommer att spelas i ett land och de kommer att spelas i augusti när de nationella ligorna är avslutade.

Var CL- och EL-matcherna kommer att spelas i augusti? I Tyskland, uppger Ekstrabladet. Tyskland var det land som först återupptog ligaspelet och så här långt, sedan omstarten, har de haft kontroll över viruset, till skillnad från en del övriga länder, skriver tidningen.

För att undvika att smittas är tanken att lagen ska flyga privatflyg, spela matcherna och därefter flyga hem igen. Spel inför publik är det inte tal om.

Champions League-finalen är planerad att spelas i Istanbul, men så sent som i går uppgav The New York Times att den kommer att flyttas. Uefa ska i nuläget förhandla med turkarna för att hitta ett sätt att kompensera dem, då finalen ska flyttas till Tyskland.

Samma sak gäller även för Europa League-finalen. Den är planerad att spelas i Gdansk, Polen, men även den väntas nu flyttas till Tyskland.