Uppgifter: Uniteds ägare kan sälja efter Super League-kaoset

Under tisdagskvällen kom flera uppgifter gällande att Manchester Uniteds vd Ed Woodward har lämnat in sin avskedsansökan efter kaoset som följt klubbens planer att gå med i den europeiska superligan.

Woodward hade enligt uppgift planerat att lämna klubben i sommar, men uppges istället ha valt att lämna nu istället.

Det tar inte slut där, dock, för United-supportrarna. Enligt uppgifter från Mike Keegan, sportjournalist på tidningen The Daily Mail, har han fått uppgift gällande att klubbens ägare, familjen Glazer, nu kan sälja klubben efter superligans kollaps.

Samtidigt skriver Forbes-journalisten Sam Pilger att Glazer-familjen har förlorat Ed Woodward och sin möjlighet att tjäna pengar på superligan efter idag, och kan därför vara på väg att sälja klubben.

