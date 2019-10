Willian stor matchhjälte – sänkte Lille med volleymål

Efter förlusten i den inledande omgången tog Chelsea sin första seger i säsongens upplaga av Champions League mot Lille – där en viss brasilianare blev matchhjälte.

Halvlekens första mål kom i den i matchens 22:a minut då Tammy Abraham bröt dödläget på Stade Pierre-Mauroy, inför strax över 48 000 åskådare. Efter en magnifik framspelning av mittfältskollegan Fikayo Tomori kunde Abraham vända på en femöring innanför straffområdet och skjuta upp bollen i nättaket. I den 33:e minuten fick däremot hemmapubliken jubla när Lille-kvitteringen kom på hörna. Jonathan Bamba slog in bollen och högst upp hoppade Victor Osimhen – som knoppade in 1-1 och fixade således så att hemmalaget kunde gå till pausvilan i likaläge.

I den andra halvleken fick vi vänta tills den 78:e minuten för att det än en gång skulle rassla till i nät bakom den franske keepern Mike Maignan i Lille-målet. Den nyinsatte 18-årige mittfältaren Callum Hudson-Odoi drev med bollen längst vänsterkanten och spelade sedan in den till en hyfsat fristående Willian. Den brasilianske landslagsmannen svarade i sin tur med att elegant knipa till på volley och skjuta in bollen via backen och in över Maignan. Ytterspringarens mål blev även matchens absolut sista – vilket innebar att slutsiffrorna skrevs till 2-1.

I nästa omgång av gruppspelet i Champions League väntar gruppettan Ajax på Johan Cruijff Arena i Amsterdam för Chelsea den 23:e oktober 18:55.