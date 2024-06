Otäcka scener - domare kollapsade i Copa America

Copa America-mötet mellan Sergio Penas Peru och Derek Cornelius Kanada innehöll obehagliga scener i första halvlek på Children's Mercy Park i Kansas City, USA.

På stopptid kollapsade ena linjedomaren Humberto Panjoj, från Guatemala, vid sidan av planen, och blev sedan liggande på mage i gräset. Kanadas målvakt Maxime Crepeau upptäckte samtidigt snabbt Panjojs tillstånd, sprang fram och lade domaren på rygg, innan han larmade efter hjälp.

Panjoj fick först behandling vid sidan av planen, reste sig sedan upp en kort stund och blev i slutändan bortförd på bår. Ecuadors Ricardo Fabian Baren Cordova ersatte i sin tur till andra halvlek.

Annons

Enligt The Athletic var det hett inne på arenan under matchen, och vid tidpunkten för kollapsen var det runt 33 grader varmt, vilket därmed tros ha varit anledningen till att domaren föll ihop. Tidigare under mästerskapet tvingades även Uruguays Ronald Araujo kliva av en match, då han inte mådde bra av värmen.

Matchen blev först pausad, men kom sedan igång igen och slutade med seger för Kanada med 1-0 - efter ett avgörande mål signerat Lilles Jonathan David.

Cornelius gjorde 45 minuter för Kanada, då han blev utbytt i halvtid, medan Pena kom till spel i 79 minuter för Peru. Till vardags är de som bekant lagkamrater i Malmö FF.

Kanada är tvåa i gruppen med tre poäng, medan Peru är jumbo med en poäng efter två gruppspelsomgångar i Copa America. Argentina toppar gruppen med sex poäng.