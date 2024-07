Vann Copa Ameríca - sjöng rasistisk ramsa på bussen

På natten till måndag vann Argentina Copa América för andra gången i rad, efter en förlängningsrysare mot Colombia. Lautaro Martínez blev stor hjälte när han avgjorde finalen i minut 112.

Men efter triumfen har det argentinska landslaget hamnat i rejält blåsväder.

När nationen firade den historiska vinsten på en bussresa drog Enzo Fernandez igång en livesändning på Instagram. Då kunde man höra hur flera spelade sjöng en rasistisk ramsa - som bland annat säger att spelarna i det franska landslaget är från Angola men representerar Frankrike. Transpersoner ska även benämnas negativt i ramsan.

Livesändningen avbröts sedermera.

Ramsan blev aktuell när Argentina vann Qatar-VM 2022 mot Frankrike - då det är just fransmän som attackeras. Även transpersoner benämns negativt - eftersom Kylian Mbappé sades dejte modellen Ines Rau, en transperson, vid tillfället.

Videon har fått stor spridning på sociala medier och bemötts med kritik.

Here is Enzo Fernandez and Argentina players celebrating that Copa America win by singing that racist France chant from the 2022 World Cup pic.twitter.com/pxoaX2MApE