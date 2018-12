Efter kaoset - River Plate mästare i Copa Libertadores

Första mötet i Copa Libertadores-finalen mellan Boca Juniors och River Plats slutade oavgjort. Matchen spelades i mitten av november och två veckor senare, den 24:e november, var tanken att returen skulle spelas på Rivers hemmaplan. Men så blev det inte.

Inför matchen attackerades Bocas spelarbuss bland annat med stenar och flera spelare skadades. Enligt BBC ska dessutom flera Boca-spelare börjat må illa av den tårgas som polisen använt för att stoppa oroligheterna. Efter skandalen flyttades matchen från Argentina för att i stället spelas i Madrid och i kväll kunde mötet äntligen spelas.

Första halvleks såg ut att sluta mållöst, men i den 44:e minuten tog Boca ledningen. Laget ställde om snabbt och Dario Benedetto kunde placera in 1-0, fri med Rivers målvakt.

I början av den andra skulle dock River Plate komma igen. Efter fint passningsspel i straffområdet hamnade bollen hos Lucas Pratto som distinkt satte dit kvitteringen.

Det blev inga fler mål under ordinarie tid vilket gjorde att finalen fick avgöras i förlängning. Där visades Boca Juniors mittfältare Walter Barrios ut tidigt efter ha dragit på sig sitt andra gula kort och River kunde trycka på framåt.

I början av den andra förlängningskvarten fick man också utdelning. Efter ett långt anfall hamnade bollen hos Juan Quintero som fick pangträff med vänsterfoten. Colombianen pricksköt in bollen via ribban in i nät.

I slutet av matchen var Boca en stolpträff från 2-2, men i stället kunde River Plate utöka till 3-1 genom Gonzalo Martinez.

Efter slutsignalen utbröt vild glädje och River-spelarna firade vilt medan Boca-spelarna deppade.

Startelvor:

River Plate: Armani - Montiel, Maidana, Pinola, Casco - Fernandez, Perez, Ponzio, Palacio, Martinez - Pratto

Boca Juniors: Andrada - Buffarini, Izquierdoz, Magallan, Olaza - Nandez, Barrios, Perez -Villa, Benedetto, Pavon