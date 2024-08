Blåvitt-ryktade Kakoullis tog farväl: "Förmodligen min sista match"

Tekniske direktören Ola Larsson har bekräftat att ytterligare två nyförvärv är klara för IFK Göteborg.

Ett av dem är förmodligen cypriotiske forwarden Andronikos Kakoullis, 23, som spelar för Omonia Nicosia. Båda Expressen och cypriotiska Prothatlima har uppgett att forwarden ser ut att hamna i l IFK Göteborg.

På torsdagen vann Omonia Nicosia mot MOL Vidi Fehervar med 1-0 på hemmaplan och Kakoullis hoppade in med tio minuter kvar i kvalmatchen till Europa Conference League.

Efteråt tackade tog han farväl av supportrarna och tårarna rann.

- I dag var en svår dag för mig. Det var förmodligen min sista match i Omonia. Jag tackade publiken, säger han till Cyta enligt 24sports.

Kakoullis fortsätter:

- Vi väntar på att allting ska slutföras. Det är vårt liv. Jag trodde inte den här dagen skulle komma så tidigt. Jag hoppas få bära den här tröjan i framtiden igen, säger han.

Det finns dock frågetecken kring affären, enligt Protathlima. Uppgifterna gör gällande att det råder en del "hinder" som gör att övergången drar ut lite på tiden, men alla parter ska vilja genomföra dealen.

Kakoullis svarade förra säsongen nio mål och fyra assist på 31 ligamatcher. Han har spelat i Omonia Nicosia hela sin seniorkarriär och totalt gjort 35 mål och 25 assist på 173 tävlingsmatcher.

Forwarden har trots sin ringa ålder noterats för 21 landskamper för det cypriotiska landslaget. På dessa matcher har det blivit fyra fullträffar.

Kakoullis says farewell to Omonoia fans at full time.