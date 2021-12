Officiellt: Franz Brorsson lämnar MFF - klar för ny klubb

Franz Brorsson, 25, har haft ett utgående kontrakt med Malmö FF. Nu står det klart att mittbacken lämnar de svenska mästarna.

Under tisdagen presenterades Brorsson nämligen av den cypriotiska klubben Aris Limassol FC. I en kommentar till MFF:s hemsida kommenterar 25-åringen beslutet att gå vidare i karriären.

- Efter tolv år i MFF ligger klubben, supportrarna och staden mig varmt om hjärtat. Jag har alltid känt ett stort stöd från supportrarna och det har varit fantastiskt att få uppleva atmosfären vi skapat tillsammans på Stadion. Men nu har det blivit dags för nya utmaningar för mig, säger han och tillägger:

- Jag tycker att det känns bra att jag fick avsluta med ett magiskt år med SM-guld, Champions League och fyllda läktare. Tack till er alla. Jag hoppas att vi ses igen.

Andreas Georgson, tillträdande sportchef, menar att MFF har gjort vad man kunnat för att försöka övertyga Franz Brorsson om att förlänga sitt kontrakt med de himmelsblå.

- Vi har försökt att övertyga honom att fortsätta här men förstår att han vill prova något annat i fotbollskarriären. Det är med varmt hjärta vi önskar honom lycka till om han nu tycker timingen är rätt att flytta. Men så klart hoppas vi att vi kommer att se honom här igen i framtiden, säger Georgson.

Franz Brorsson har noterats för 162 tävlingsmatcher i MFF-tröjan.

We are pleased to announce the signing of the Swedish defender Franz Brorsson!