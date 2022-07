Officiellt: Tanković lämnar Aten - klar för Pafos

"Vi välkomnar Muamer till Pafos FC:s stora familj och önskar honom all lycka", skriver klubben på sin hemsida.

Nu har den förre Hammarby-spelaren presenterats av just Pafos, som spelar i den cypriotiska högstaligan.

EN) Pafos, July 21, 2022 – PAFOS FC announce the signing of the experienced, international Swedish footballer Muamer Tanković.https://t.co/VSqPXSq2QF pic.twitter.com/v6XUvJUNa5