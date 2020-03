Algarve cup-finalen ställs in: "Vi upplever utmanande tider"

Finalen mellan Italien och Tyskland i Algarve cup ställs in. Det italienska landslaget kommer att åka hem tidigare till Italien på grund av de hårdare inresekraven efter coronavirusets spridning.

I går, tisdag, spelade Sverige och Portugal match om sjundeplats i Algarve cup. Svenskorna vann mötet med 2-0 inför tomma läktare, på grund av coronavirusets spridning.

- Vi har ju haft ett fint stöd här i Algarve. Så det är klart att det var skillnad. Men sedan är det ju inte heller så att vi har 60-70 000 på varje match. Men naturligtvis tråkigt, sa Caroline Seger efter matchen.

Nu står det även klart att finalen mellan Tyskland och Italien, som skulle spelats under onsdagen, ställs in. Det italienska landslaget har meddelat att de inte kommer spela finalen och att de kommer flyga hem på onsdagen på grund av att oron för coronaviruset kan göra att de blir strandade i Portugal. Det här beror på att Italien, till följd av coronaviruset, har infört hårda krav när det kommer till resor in och ut i landet.

- Vi hade gärna spelat finalen, men vi accepterar självklart Italiens beslut. Vi upplever utmanande tider och vi måste hålla ihop för att klara denna svåra fas, säger Tysklands förbundskapten, Martina Voss-Tecklenburg, i en kommentar på det tyska fotbollförbundets hemsida.