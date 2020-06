Derbyvinnaren: "Mitt genombrott kommer i år"

Premiären har skjutits upp gång på gång och osäkerheten låg i luften, tillsammans med enorm förväntan, när AIK gästade Hammarby i ett Stockholmsderby redan i den första matchen av Elitettan.

De båda Stockholmsklubbarna förväntas båda finnas med i toppstriden när serien summeras i höst, men avsaknaden av träningsmatcher har gjort det svårt att veta var lagen egentligen står.

- Det var inte så roligt att sitta på läktaren, framför allt inte då vi inte spelat träningsmatcher. Men av det jag sätt på träningarna så vet jag att vi är väldigt starka offensivt, säger AIK:s sportchef Anne Mäkinen till Fotbollskanalen.

Men Mäkinen, som bland annat spelade för Umeå IK under lagets storhetstid och är mångfaldig finländsk landslagsspelare, slapp svettas under söndagseftermiddagen. Ett effektivt AIK fick ut maximalt av sin, på förhand, beryktade offensiv. Redan efter 18 minuter nickande Sara Nordin in 1-0 till gästerna. Ett resultat som stod sig nästan till halvtidsvilan. Sedan klev Jenny Danielsson in i handlingarna på allvar. Genom både ett mål och en assist som skulle skjuta sank på Hammarby som hade några ramträffar under matchens gång.

2-0 fixade den finländska anfallaren just innan vattenpausen. Hon berättar själv för fotbollskanalen om målet:

- Det var en en mot två-situation - jag mot två mittbackar - där jag har en spelare med men jag ser inte henne. Jag tänker bara att jag ska sätta den, drar till med vänstern och så går den in, säger Danielsson - som om det vore det enklaste i världen. Danielsson håller också med om att man inte på något vis spelade ut Hammarby men var effektiva och att hennes mål antagligen tog musten ur Bajen psykologiskt.

Just Danielsson är intressant av flera orsaker. Inte bara på grund av sin teknik och fysik och att hon förväntas leda AIK offensivt, utan också då det var en av AIKs första, och mest prioriterade värvningar inför året.

Anne Mäkinen ingick fram tills i höstas i det finska landslagets ledarstab. I truppen fanns Jenny Danielsson, då i Kungsbacka. I Mäkinens sista match med det finska laget, i en höstkamp mot Portugal ifjol, hoppade Danielsson in och hjälpte Finland att vända underläge till oavgjort.

- Det var en väl genomtänkt värvning ja, säger Mäkinen med ett lite skratt.

Knappast en chansning alltså. Och succé blev det direkt i premiären. Jenny Danielsson dunkade in sitt första mål i AIK-tröjan redan i första halvleken och bara minuter senare, precis innan vilan, hann hon även med att assistera Adelisa Grabus fram till 0-3.

Hammarby reducerade genom trotjänaren Helen Eké med dryga kvarten kvar. Men närmare än så kom aldrig hemmalaget och AIKs Sophia Redenstrand fastställde slutresultatet till 4-1 på en frispark i 84:e minuten.

Men matchen var Danielssons. Och huvudpersonen själv hävdar att showen bara börjat.

- Absolut, 100%. Mitt genombrott kommer i år, säger Danielsson med ett kaxigt men ändock lite ödmjukt skratt.