Häcken ska försvara guldet - då varnar Mats Gren för outsider: "Smyger i vassen"

Damallsvenskan är igång och på söndagen är det dags för mästarlaget att gå in i den första omgången då nykomlingen Hammarby står för motståndet.

Förra säsongen var storstilad och Kopparbergs/Göteborg vann guld på ett imponerande sätt. Men efterspelet och förberedelserna till den här säsongen kunde minst sagt ha varit bättre.

Kopparberg lades ner, spelarna levde i ovisshet innan man flyttades över till Häcken. Det var mitt i den perioden då tränaren Mats Gren vill värva in spelare för att kunna ersätta landslagsmeriterade spelare som Natalia Kuikka, Emma Berglund, Emily Sonnett, Emma Koivisto, Rebecka Blomqvist, Julia Roddar och Vilde Böe Risa.

- Vi tappade ju väldigt många, framför allt defensivt med Kuikka, Koivisto, Berglund och Sonnette, och det är ju där vi var lite sena med nyförvärv på grund av turbulensen som var i klubben. Då hamnade vi inte perfekt in i hela transfercirkusen, vi var inte på pucken förrän i slutet av januari när allt hade lagt sig. Alla ville ju veta vad som hände i klubben och om det blev något över huvud taget. Så det blev en väldigt konstig situation för oss, säger Mats Gren till Fotbollskanalen.

Nu är truppbygget färdigt och spelarna som värvats in är Lotta Ökvist, Johanna Rytting Kaneryd, Dylan Holmes, Luna Gevitz, Dilja Zomers och Milica Mijatovic.

- Vi är ändå väldigt nöjda med det vi har värvat nu. För i Sverige fanns det egentligen inget mer, för alla hade ju redan sina avtal då. Nu har vi ändå fått ihop ett lag som är kvalitativt väldigt bra. Vi har kanske inte exakt samma bredd om vi tittar defensivt, så som vi hade förra året med olika möjligheter till omställningar och vid eventuella skador. Men jag känner ändå att kvalitativt så är vi definitivt bra och starka med spelarna vi har fått in i offensiven. Defensivt är det självklart inget man önskar sig som tränare att behöva ersätta väldigt många i ett försvar, för det tar alltid ett tag att spela ihop det. Men jag är säker på att när vi har fått lite mer tid så kommer det att se bättre och bättre ut.

Vi låter Mats Gren gå igenom sina nyförvärv:

Milica Mijatovic?

- En klassisk tia som är stark med bollen och stark i kroppen. Bra på att fördela spelet. Vi tog in henne för att vi var ganska säkra på att det skulle ta fyra-sex månader för Julia Zigiotti att komma tillbaka efter höftoperationen. Nu var hon klar efter tre månader, det gick otroligt snabbt, och nu har hon fått en del matcher att spela sig i form. Där är vi självklart jättenöjda nu när vi har möjligheter att byta lite med Mijatovic. Mijatovic har även spelat en del som nia i Serbiens landslag och har också spelat på kant. Men hon är mest tia eller nia. Hon är bra.

Vem går först av Mijatovic och Zigiotti?

- Svårt att säga, men vi vill ju gärna ha konkurrens på varje position så att vi ibland kan snurra, framför allt när vi kommer lite längre in i säsongen, speciellt efter OS när det kommer att bli ett väldigt tufft spelprogram för oss med allsvenskan, Champions League och Svenska cupen, och så landskamper på det.

Dylan Holmes?

- Hon har oftast spelat som defensiv mittfältare i Australien, men har också spelat mittback som en av tre försvarare. Det var därför vi tog henne. Hon är spelskicklig och kan spela på båda positionerna, för vi är ju fortfarande lite tunna centralt på mitten där vi har Filippa Angeldahl och Filippa Curmark. Då fick vi en gardering i backlinjen och även på centralt mittfält. Hon har kvaliteterna i uppspelsfas men även defensivt i duellspel och allt. Så där har vi ganska stora förhoppningar om att hon kommer att kunna ta ett kliv till.

Luna Gevitz?

- Hon är en av Danmarks bästa försvarare om man ser till defensiva spelet. Har spelat i franska ligan i Guingamp, som är ett av de fem-sex bästa lagen där. Väldigt bra i duellspelet och på huvudet. Vi ska jobba lite med henne i uppspelsfasen, vilket hon ändå har gjort bättre nu ju längre tiden har gått här. Det är en klar förstärkning rent defensivt, och sedan offensivt bra i uppspel, men det är där vi fortfarande ska jobba för att det ska bli lite bättre.

Är det där som det skiljer sig mest om du jämför med förra årets försvarare och med tanke på att ni lär föra spelet mycket, är det där du vill se en utveckling hos henne?

- Ja, så är det. Det blir ju många matcher som vi kommer att föra väldigt mycket av spelet och då gäller det att vi har bra möjligheter att släppa runt bollarna och få bra uppspel bakifrån, för det är där vi bygger spelet.

Dilja Zomers?

- Det var en skänk från ovan. Hon flyttade ju hit med Valgeir Fridriksson, som herrlaget tog in. Hon är mer en wing i ett 4-3-3, men kan även spela på kant i vårt 3-5-2 för hon är hårt jobbande. Och hon har en hel del kvaliteter som vi kanske inte riktigt trodde på från början på grund av sättet hon kom hit på. Men hon hade precis skiftat klubb på Island till Valur som är bäst där, och hon är ansedd som en rätt stor talang där. Bra kvaliteter med fin teknik och löpstark. Det är definitivt en intressant spelare.

Lotta Ökvist spelade inte så mycket matcher i England, men vad har du fått för intryck av henne?

- Det är klart att vi fick gå tillbaka lite i tiden när vi skulle se matcher med henne, framför allt till tiden i Hammarby där hon var väldigt duktig, även om det var i Elitettan. Hon har så många kvaliteter, men det är klart att hon är inte som bäst i en trebackslinje utan hon är helt klart bäst om vi spelar en fyrbackslinje och hon får spela ytterback och gå med i offensiven. Hon har ju en bra inläggsfot och är väldigt löpstark och vill med i offensiven. Så vi kommer under säsongen och även under matcher att ställa om då och då, och då kanske spela lite mer 4-3-3, och där kommer nog Lotta att komma mycket mer till sin rätt.

Hur har det fungerat nu när hon har spelat till vänster i en trebackslinje?



- Det har funkat bra. Det har absolut inte varit några problem. Hon vill ju vara med väldigt mycket i offensiven och vara delaktig och komma till inlägg, men när vi har tre där bak så kan vi ju inte spela med våra vänster och höger som går med hela tiden. Så det blir en liten balansgång där. Det är väl mest Lotta som har gått med nu då eftersom hon är mer offensiv än vad Luna är. Men kvaliteterna som Lotta har funkar bra i en trebackslinje, men kommer att funka ännu bättre om vi ställer om till en fyrbackslinje.

Ni har fått tillbaka två spelare, om vi börjar med Beata Kollmats som drog korsbandet för nästan exakt ett år sedan - hur är det med henne?

- Hon har haft ett kämpigt år. Nu är hon med ganska mycket på träningarna. Hon är med på uppvärmning, passningsövningar, possession, men sedan går hon av. Så hon kör inte för fullt än. Men de senaste fem-sex veckorna har det hänt ganska mycket och hon har fått tillbaka ganska mycket av kraften i benet. Det ser bra ut. Det skulle vara en jättestor vinst att få tillbaka henne. För hon har ju rutinen, tuffheten, ledaregenskaper och annat som behövs.

När räknar du med henne?

- Vi har sagt att det får ta den tiden det tar. Hon är ivrig och nu känner hon att det går bättre och bättre och att hon kan vara med på mer och mer. Men hon måste spela matcher, och det är ju ett problem som vi har just nu. Vi måste få igång och spela vårt F19 för att kunna matcha spelarna som inte får matcher just nu i A-laget, och det är ett problem just nu.

Ni har ju även en hel del talanger som inte riktigt platsar i A-laget - hur ser du på utvecklingsbiten kopplat till att ni inte får spela med F19-laget?

- Det är definitivt ett problem, och jag kan inte riktigt köpa det. U21 som är herrarnas motsvarighet får ju spela, då är det konstigt att inte F19 får det. Jag förstår inte det. Vi har ändå en trupp på 23 spelare och om alla är friska så kan ju hälften spela i F19. Vi måste få igång det och det borde ju funka när det är okej på herrsidan.

En annan som kanske hade behövt att spela där och som väl får ses som lite av ett nyförvärv är Elin Rubensson - hur ser du på henne nu när hon kommit tillbaka efter graviditet?

- Det har gått ganska bra hela vägen, hon hade bara ett litet bakslag när det kanske blev lite för intensivt. Då fick hon vila tio dagar på grund av att hon fick ont i foten. Men annars har det gått väldigt bra. Hon känner väl lite själv att hon inte riktigt är där som hon var förut, att det fortfarande behövs lite mer konditionsmässigt och tempomässigt. Vi har bytt in henne några gånger och det ser bra ut, men det samma sak här, att hon behöver också matchande, och det är inte alltid så enkelt att spela igång alla i A-laget.

Du pratade om bredden i försvaret och på det centrala mittfältet, om vi kollar på anfallet så har Rebecka Blomqvist lämnat - vem ser du bakom Stina Blackstenius och Pauline Hammarlund?



- Vi har Evelyn Ijeh som har tagit flera steg nu och har verkligen utvecklats mycket under det senaste året. Så där har vi stora förhoppningar om att hon kan göra det bra. Sedan har vi även Mijatovic som kan spela på den positionen, även om det blir lite annorlunda med henne eftersom hon inte är lika djupledsgående som de andra tre.

Ett lag som gör det bra brukar ha spelare som är intressanta för utländska klubbar - ser du någon risk med att bli av med viktiga spelare?

- Ja, den risken finns självklart. Det kommer ett OS där vi kan få med flera stycken. Så då finns självklart den risken. Det hade varit lite jobbigt för oss eftersom vi har det fönstret som inte är optimalt på sommaren. För när våra tjejer kommer hem från OS så är fönstret öppet i några dagar till i Sverige, och sedan är det oftast öppet längre och till slutet av augusti ute i Europa. Där vill man absolut inte tappa någon som har en ledande position i laget. Man är glad för spelarna om det finns möjlighet att komma ut i Europa, men samtidigt vill man ju ha lite tid på sig för att kunna ersätta. Finns det tid så kommer det alltid att fungera att försöka hitta ersättare och då ska man aldrig säga att någon måste stanna kvar för det blir aldrig bra, men om det kommer efter OS då blir det kritiskt.

Många ser er som favorit till guldet - tycker du att det är rimligt?

- Vi ska helt klart vara med och slåss om titeln. Sedan om vi, Rosengård, Kristianstad eller Linköping är favorit… det överlåter jag till någon annan. Vi har ganska stora krav på oss själva. Cupen lades ju åt sidan förra året så vi sitter ju på både liga- och cuptiteln. Så det är klart att vi gärna vill försvara båda titlarna, det är inget snack om det, men vi är ju inte ensamma om att vilja ta guld. Det blir tufft och det är ett par andra lag som också är riktigt bra.

Vilket lag ser du som er största utmanare?

- Det är säkert Rosengård, och sedan smyger Kristianstad lite i vassen. Kristianstad har ju kvar sitt lag från förra året och har förstärkt med ett par till. Så Kristianstad kommer säkert att bli bra.

Vem i ert lag får ett genombrott?



- Förra året hade vi flera stycken som tog bra kliv, som Angeldahl, Curmark, Falk och Kullberg. En som har förutsättningar att göra det i år, som har en del på meritlistan men som ändå kanske inte har tagit det där steget, det är väl Johanna Rytting Kaneryd. Hon blev skadad först i Rosengård, men fick sedan inte så mycket chanser. Så om man ska se till att hon inte har spelat så mycket de senaste åren så kan hon göra det bra i år. Sedan har vi Hanna Wijk som också kan ta ett steg.