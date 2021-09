Officiellt: Arsenal presenterar stjärnvärvning: "Otroligt talangfull spelare"

Arsenal slutade trea i engelska Women's Super League i våras och ser ut att spela Champions League-gruppspel i höst efter 3-0 mot tjeckiska Slavia Prag i hemmamatchen av dubbelmötet. Nu presenterar Londonklubben, med Jonas Eidevall som huvudtränare, en riktig stjärnvärvning.

Den amerikanska landslagsspelaren Tobin Heath, med två VM-guld och två OS-guld på meritlistan, har skrivit på för Arsenal. Det bekräftar klubben under fredagen.

- Tobins meriter talar för sig själva. Hon är en otroligt talangfull spelare som kommer ta med sig så mycket erfarenhet till vår trupp. Det här är en spännande tid för vår klubb, och jag är överlycklig över att vi kunde säkra Tobins signatur i förberedelserna till den nya säsongen, säger Jonas Eidevall på Arsenals hemsida.

Heath, 33, har tidigare spelat för Manchester United. Hon kommer bära tröja nummer 77 i Arsenal, som inleder ligasäsongen mot Chelsea på söndag.

