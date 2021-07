Officiellt: Chelsea värvar Manchester United-forward

Chelsea tog hem Women's Super League i våras och förstärker nu truppen ytterligare. Det är den lovande forwarden Lauren James, 19, som återvänder till Londonklubben.

Därmed blir hon lagkamrat med svenskorna Zecira Musovic, Jonna Andersson och Magdalena Eriksson.

James kommer närmast från tre säsonger i Manchester United, men spelade för Chelsea från sex till 14 års ålder.

Hon är syster till Chelsea-spelaren Reece James och har meriter från det engelska A-landslaget då hon var med på ett träningsläger i november.

- Det är en fantastisk känsla att komma hem till en fantastisk klubb, klubben där jag startade vid sex års ålder. Jag ser fram emot att börja och kan inte vänta på att träffa alla fans på Kingsmeadow (Chelseas hemmaarena) när den nya säsongen startar, säger James i en kommentar på Chelseas hemsida.

Samtidigt meddelar Chelsea att försvararen Hannah Blundell går i motsatt riktning och skriver på för Manchester United.

Guess what everyone…



It’s official, @LaurenJamess22 is a Blue! 💪#WelcomeHomeLauren