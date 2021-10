Svensklaget får ny tränare: "Kommit hit för att vinna titlar"

Everton i engelska Women's Super League storsatsade i somras och värvade bland annat svensktrion Hanna Bennison, Nathalie Björn och Anna Anvegård från FC Rosengård. Klubben fick dock en tuff start på säsongen med tre förluster på de fem första ligamatcherna, vilket ledde till att managern Willie Kirk fick lämna.

Bennison, som valde Everton mycket tack vare Kirk, berättade att det "kom lite som en chock" när beskedet kom.

Nu meddelar Everton att fransmannen Jean-Luc Vasseur tar över som ny manager. Vasseur, som ledde Lyon till hela fem titlar säsongen 2019/20, har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till juni 2024.

- Det är en ära att vara här i Everton, som är en så berömd klubb i England. Jag har kommit hit för att skriva ny historia med Everton och vinna titlar, säger Vasseur till klubbens hemsida.

Everton ligger åtta i ligatabellen efter fem omgångar och har plockat sex poäng.

✍️ | We are delighted to have appointed Jean-Luc Vasseur as our new manager on a two-and-a-half-year deal until June 2024.#EFC 🔵