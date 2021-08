USA vann dramatisk målfest - tog första OS-bronset

Efter skrällförlusten mot ärkerivalen Kanada i semifinalen var USA ute efter att ta sin första bronsmedalj i OS-sammanhang när man mötte Tony Gustavssons Australien i torsdagens bronsmatch i Kashima.

USA fick en drömstart när Megan Rapinoe slog en hörna direkt i mål redan efter sju minuter. Sam Kerr kvitterade visserligen till 1-1 för Australien efter dryga kvarten, men Rapinoe svarade snabbt med ett vackert volleyskott från nära håll.

På tilläggstid i första halvlek utökade sedan Carli Lloyd till 3-1 för USA - och i början på andra blev även hon tvåmålsskytt när hon sprang in med 4-1-målet. Australien hittade en snabb reducering när Caitlin Foord nickade in 4-2, men USA såg ändå ut att gå mot bronspengen. Då väckte Emily Gielnik liv i matchen när hon dundrade in ett distansskott i den 90:e minuten och satte 4-3.

Ett pressat USA lyckades dock hålla undan och ta sin första bronsmedalj i OS-sammanhang efter fyra guld och ett silver sedan tidigare. Australien, som aldrig tidigare nått en topp fyra-placering i damernas OS-fotboll, slutade alltså fyra.