AIK besegrade Djurgården i Stockholmsderbyt - syndabock sågar domaren: "Det är löjligt"

Det nalkades det första Stockholmsderbyt i damallsvenskan sedan både AIK och Hammarby blivit uppflyttade inför säsongen, då Djurgården tog emot AIK på Stockholms Stadion.

ANNONS

Under den första halvleken hade båda lagen sina chanser, men hemmalaget något av ett övertag. Djurgårdens chilenska landslagsforward Daniela Zamora var ytterst nära att nika in 1-0 på en frispark från Portia Boakye efter 24 minuter på matchklockan, och AIK var även dem ytterst nära när en man bara var milimeter ifrån att stöta in 1-0 några minuter senare.

Men istället blev det Djurgårdens nyförvärv Hayley Dowd som spräckte målnollan. Minuten innan halvtid fick Dowd bollen i ytterkanten av AIK:s straffområde, vände över till sin vänsterfot och tryckte till en projektil förbi Milla-Maj Majasaari i AIK-målet till 1-0.

Men en kvart in i den andra halvleken skulle AIK kvittera. Rosa Kafaji stal bollen av Dowd, släppte den på Hanoka Hayashi, som tog med sig bollen några meter innan hon avslossade ett läckert långskott som smet in bakom Kelsey Daugherty till 1-1.

ANNONS

I den 78:e minuten fick sedan AIK straff efter att Gudrun Arnadottir fällt Linda Hallin i efter straffområde. Hayashi klev sedan fram till straffpuntken och satte säkert 2-1 till AIK.¨

- Det är löjligt om jag ska vara ärlig. Jag touchar bollen och det är ingen foul. Det gör väldigt ont när vi har 1–1… det är svårt när domaren gör den här typen av misstag, vilket gör att vi åker hem med noll poäng, säger Dif-försvararen till Sportbladet.

2-1 blev sedan slutresultatet och AIK tog sin första seger sedan återkomsten till damallsvenskan. De tre poängen innebär sedermera att man klättrar upp på fjärdeplats i tabellen. För Djurgårdens del trillar man ner till en niondeplats.