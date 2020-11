AIK-tränaren ville vara med och önska ny partner: "Men dialogen har inte funnits"

AIK spelar nästa år återigen i damallsvenskan. Caroline Sjöblom och Robert Lison Svanström ledde laget tillbaka till finrummet under 2020 - men nästa år finns ingen av tränarna i duon kvar.



Tidigare i somras blev det klart att Sjöblom skulle lämna för ett förbundskaptensjobb på flicksidan - och på onsdagen meddelade AIK att även Lison Svanström slutar.



För Fotbollskanalen berättar Lison Svanström att två delar låg till grund för hans beslut.



- Det är en väldigt stor utmaning att få ihop livet som småbarnsförälder med jobbet som tränare när man jobbar på den semi-professionella nivån där man inte arbetar heltid. Jag jobbar på en gymnasieskola, jag jobbar för AIK som tränare och så fick vi vårt andra barn nyligen. Året som har varit har också slitit hårt, med osäkerheten kring utebliven ledighet, tajt matchschema och osäkerhet ekonomiskt. Som alla tränare ställer jag väldigt höga krav på mig själv och min egen insats. Där har väl jag haft svårt att leva upp till mina egna krav på mig själv, utifrån hur min helhet ser ut, säger han.



Den andra delen handlar om att han själv känner att han inte involverades tillräckligt i arbetet kring tränarstaben inför nästa år.



- Min kollega Caroline Sjöblom gick över till förbundet efter säsongen och där hade jag haft en tanke och hoppats att jag skulle få vara involverad i bygget av en tränarstab till nästa år. Men där har jag inte känt att den dialogen riktigt har funnits. Det var väldigt viktigt för mig vilka jag i så fall skulle jobba med nästa år, säger han.



Lison Svanström är tydlig med att han inte vill uppfattas som kritisk generellt mot AIK, det är han inte, men samtidigt hade han önskat att processen inför 2021 och hans egen roll gått till på ett annat sätt.



- Jag hade en tveksamhet kring att fortsätta utifrån att vara småbarnsförälder och jobba som huvudtränare. Men den tveksamheten hade jag kunnat leva med om jag känt att det var bra förutsättningar för att göra ett bra jobb inför 2021. Då menar jag just förutsättningar kring hur min tjänst skulle se ut och hur tränarteamet skulle se ut. Vilka ska jag jobba med? Där hade jag hoppats ha en dialog med sportchefen, det tycker jag inte ha funnits.



I andra vågskålen måste det vägt tungt att möjligheten fanns att leda ett lag i damallsvenskan?

- Ja absolut, självklart. Det känns på sätt och vis jättedumt att ta ett sånt här beslut, när man har möjlighet att vara tränare för det man byggt upp och som resulterat i allsvenskan. Jag har ändå varit huvudtränare i två och assisterande tränare två år innan dess. Jag har varit med och byggt upp något under hela den här resan, men det som väger tyngst är att jag inte känner att jag skulle kunna göra ett så bra jobb som jag önskar själv att jag skulle göra.

Fotbollskanalen har sökt Anne Mäkinen för en kommentar utan framgång. På AIK:s hemsida säger hon följande om att Lison Svanström slutar:

– Det är tråkigt att Robert har valt att sluta. Han har under de två senaste åren gjort ett enormt arbete tillsammans med Caroline för att ta laget till OBOS Damallsvenskan och han har varit väldigt uppskattad av spelarna. Jag vill tacka Robert för allt han har gjort och gör för klubben.