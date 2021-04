Anfallslöftet ska lyfta Kristianstad: "Vill vinna allt"

Under söndagen går fjolårstrean Kristianstad in i damallsvenskan när de gästar Eskilstuna United. Den isländska huvudtränaren Elisabet Gunnarsdottir går in på sitt tolfte år i klubben och inför säsongen har hon hämtat in ett spännande nyförvärv i landsmaninnan Sveindis Jane Jonsdottir, 19.

Anfallslöftet lämnade den isländska ligan i vintras, efter att ha spottat in mål, när hon skrev på för tyska storklubben Wolfsburg. Därefter lånades hon ut till Kristianstad för säsongen 2021.

För Fotbollskanalen berättar Jonsdottir om den första tiden i Kristianstad och hennes målsättning inför säsongen.

- Det har varit riktigt trevligt. Jag är väldigt glad här. Det är kul med så många isländskor runt mig och lagkamraterna är trevliga. De hjälper mig att vara en del av laget och lära mig systemet vi spelar med, säger hon.

Hur är det med svenskan?

- Jag förstår lite, men jag är inte bra på att prata det. Jag försöker lära mig genom att lyssna på mina lagkamrater och Beta (Elisabet Gunnarsdottir, huvudtränare) när hon förklarar övningarna på svenska. Men det hjälper att ha en isländsk tränare som kan förklara övningarna för mig på isländska om det behövs också.

Vad tror du om dina chanser att ta en startplats?

- Det är riktigt svårt. Vi har riktigt bra spelare, men mitt mål är att vara i startelvan. Jag måste jobba hårt för det och förhoppningsvis kommer jag att göra bra ifrån mig på träningarna.

Varför valde du Kristianstad?

- Jag har varit här förut, jag kom hit 2016 för att träna med laget, så jag kände några av spelarna och Beta. Jag vill vara i ett lag som kan vinna något, plus att jag verkligen gillar laget och hur de vill spela.

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

- Jag är snabb, jag vill göra mål. Det är huvudmålet för mig varje match, för det är vad jag ska göra, mål eller assist. Jag är bra på att avsluta mina målchanser och jag vill vinna allt.

Jonsdottir är nöjd med hur det löste sig när hon först värvades till Wolfsburg och sedan lånades ut till Kristianstad.

- Det var en riktigt bra belöning för mig. Det är så trevligt att stora klubbar som Wolfsburg vet vem jag är och vill ha mig till deras lag nästa säsong. Jag kunde inte tacka nej, jag var tvungen att skriva på det kontraktet för det var en jättestor möjlighet för mig. Jag ville komma till Sverige först, så detta är en win-win-situation för mig, att få ett kontrakt med Wolfsburg och spela här i Sverige.

När Island mötte Sverige i höstas skapade Jonsdottir rubriker med sina långa inkast som vållade bekymmer för det svenska landslaget.

- Jag vet inte var jag fick dem ifrån. När jag var yngre gjorde jag alltid mål genom att kasta in bollarna mot motståndarnas målvakt. Jag blev bara bättre på det utan att träna, det är kanske något jag föddes med (skratt). Det är bra att jag har det i mitt spel och kan ge mitt lag målmöjligheter på det sättet.

Hon fortsätter:

- Om vi behöver det kan vi använda långa inkast. Det är inte något vi alltid måste göra, men om vi behöver ett mål under de senaste minuterna och får ett inkast kan jag använda det. Så det är bra att ha ett extra vapen att lägga till i spelet.

Kristianstad slutade trea i damallsvenskan i fjol efter BK Häcken (då Göteborg FC) samt FC Rosengård. Nu är siktet inställt ännu högre, enligt Jonsdottir.

- Vårt mål är att vara bättre än förra året. Vi kommer inte att fira en tredjeplats igen - det kommer inte att hända.

Kristianstad inleder säsongen under söndagseftermiddagen borta mot Eskilstuna United. Matchen börjar 15:00.