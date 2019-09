Anvegård nobbade utländska klubbar - vill ta SM-guld: "Hade varit skithäftigt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

För två år sedan bombade hon in mål i elitettan. Nu har Rosengårds succéförvärv Anna Anvegård, 22, ett VM-brons från i somras på meritlistan, en mer eller mindre given plats i Peter Gerhardssons landslagstrupp och är dessutom på väg mot sitt första SM-guld.

Anvegård lämnade i somras Växjö DFF för spel i Rosengård och är hittills noterad för sex mål på fem matcher för nya klubben i damallsvenskan. Var hon beredd på den starten?

- Nej, jag förväntade väl mig inte det, men det är klart att man hade förväntningar på att kunna hjälpa laget, även om jag inte hade förväntningar på x antal mål. Det är bara roligt, säger hon till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag har kommit in snabbt i laget och med spelarna. Jag tycker att det blir bättre och bättre desto mer man tränar med lagkamraterna och får känna på hur de spelar och sådär.

Tränaren Jonas Eidevall är mycket nöjd med vad han sett hittills av spelaren.

- Anna är en väldigt skicklig avslutare och hon behöver inte särskilt många målchanser för att göra ett mål. Så länge hon får komma till målchanser kommer hon också göra många mål, säger han till Fotbollskanalen.

Eidevall menar att han fått in en väldigt ambitiös målskytt.

- Jag tycker att Anna är en extremt ambitiös spelare som jobbar hårt på träningar och match. Jag hoppas att hon utvecklas hela tiden och att vi utvecklas tillsammans med henne. Vi är väldigt nöjda än så länge.

Anvegård är också nöjd med klubbvalet. 22-åringen valde bort utländska klubbar för att komma till Rosengård och slåss om ett SM-guld.

- Jag kände väl ändå att det var ett steg upp träningsmässigt med kvaliteten på träningar gentemot i Växjö. Jag kände att det här var rätt steg och är nöjd med det valet, säger hon.

- Jag tycker också att jag fortfarande kan utvecklas i ett lag i Sverige. Jag kommer hit och kan ta ytterligare ett steg. Jag ser ingen anledning att stressa iväg. Jag vill bli bättre och bättre, fortsätter hon.

Anvegård poängterar också att chansen till just ett SM-guld spelade in i klubbvalet. Rosengård toppar just nu damallsvenskan med sju poäng ner till Vittsjö på andraplats och med fyra matcher kvar av säsongen.

- Det hade varit skithäftigt och det var absolut en av anledningarna till att Rosengård var aktuellt. De slåss om SM-guld och CL-platser varje säsong, så det skulle vara jättehäftigt med ett SM-guld. Det gäller att jobba hårt för att uppfylla det.

Du får beröm av Jonas Eidevall. Hur känner du för det?

- Jag kände väl direkt, vid första kontakten, att de har en tydlig plan för hur de vill att jag ska spela och kring min plats i laget och så vidare. Det kändes bra direkt. Han förklarar också vad som förväntas av mig och sådär. Han är tydlig.

Hur ser du på rollen du har i landslaget i dag?

- Det är väl klart att man vill spela där så mycket som möjligt. Jag känner att jag har tagit steg där också. Jag har bara varit med i drygt ett år, men kommer närmare och närmare en startplats. Samtidigt konkurrerar jag med bra spelare. Det är tufft, men väldigt inspirerande. Jag hoppas absolut kunna ta ytterligare ett steg närmare startelvan.

Men innan nästa EM-kvalsamling väntar först och främst på lördag möte med jumbon Kungsbacka borta i damallsvenskan. Anvegård ser fram emot matchen.

- Vi åker absolut dit med ambitionen att ta tre pooäng. De kämpar samtidigt för sin överlevnad och skulle nog helst av allt vilja ta tre poäng, så vi får inte underskatta dem. Vi måste hålla fokus, precis som mot Örebro, och göra det det vi ska. Då har vi absolut en bra chans för tre poäng. Det gäller att göra jobbet.

Jonas Eidevall håller med Anvegård, men är också extra tydlig med att ta en match i taget, inte tänka på hur det skulle vara att få lyfta SM-bucklan framöver.

- Från första matchen har vi sagt att vi spelar en match i taget. Vi har fullt fokus på nästa match och vad vi ska göra för att vinna den och där är vi nu också. Vi fokuserar här i veckan på att kunna göra en så maximal insats som möjligt mot Kungsbacka, och så får vi se efter det, säger han.