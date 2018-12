Årets elva i damallsvenskan enligt spelarna själva - vinnarna Piteå har flest spelare

Spelarna i damallsvenskan har, via spelarföreningen, röstat fram årets elva i damallsvenskan. Tillsammans röstade alla spelare på en målvakt, tre försvarare, fyra mittfältare och tre anfallare för att rösta fram den elva som var bäst under 2018.

Elvan består av spelare från fem lag, där de fyra främsta i damallsvenskan och nykomlingen Växjö, som slutade sjua, har spelare representerade. Svenska mästarna Piteå har tre spelare med i elvan, vilket är flest av alla lagen. Tvåan Kopparbergs/Göteborg, trean Rosengård, fyran Kristianstad och sjuan Växjö DFF har alla två spelare var i elvan.

Anna Anvegård, som blev årets Nykomling på Fotbollsgalan, är med i elvan, precis som Julia Karlenäs, som blev utsedd till årets mest värdefulla spelare i damallsvenskan under samma gala. Även lagkamraterna Anja Mittag och Caroline Seger, som blev utsedda till årets anfallare och årets mittfältare på Fotbollsgalan, är med i elvan.

Spelarnas egna elva: Cajsa Andersson (Piteå IF) - Mia Carlsson (Kristianstads DFF), Faith Ikidi (Piteå IF), Sif Atladóttir (Kristianstads DFF) - Elin Rubensson (Kopparbergs/Göteborg), Julia Karlernäs (Piteå IF), Caroline Seger (FC Rosengård), Jelena Čanković (Växjö DFF) - Rebecka Blomqvist (Kopparbergs/Göteborg), Anja Mittag (FC Rosengård), Anna Anvegård (Växjö DFF)