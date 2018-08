Asllanis kritik mot Uefas budget: "Vi får samåka"

Linköpings svenska landslagsmittfältare Kosovare Asllani är en av flera som under senaste åren gett Uefa och Fifa kritik för en skev fördelning av pengar mellan dam- och herrfotboll. I fjol kritiserade hon till exempel Fifa för det och gav exempel på hur mycket pengar förbundet lade på galan för priset "The Best" i jämförelse med på hela damfotbollen.

"Fifa har öronmärkt 4,5 miljoner dollar för galan "The Best". Den totala budgeten för att utveckla damfotbollen i världen (209 förbund)? 5,1 miljoner dollar", skrev stjärnan på Twitter då.

Nu kritiserar Asllani Uefa för att Linköping, trots avancemang till sextondelsfinal mot WFC Khakhiv i Champions League, kan gå med ekonomisk förlust på att spela matchen med anledning av den långa bortaresan till Ukraina.

"Vi bör samåka - Linköping och Rosengård - om vi ska hålla oss inom Uefas budget. Vi hämtar upp er i Malmö sen släpper ni av os och hämtar oss efter er match. Deal?" skriver hon på sitt Twitter-konto.

Enligt Aftonbladet gick Linköping i fjol back med drygt 100 000 kronor på en bortaresa till Cypern i Champions League, vilket nu kan återupprepa sig inför mötet den 12 september med WFC Khakhiv i Champions League. Asllani gav därmed ett skämtsamt förslag om att Linköping och Rosengård kan samåka, då Skånelaget spelar samma dag, men mot Ryazan VDV i Ryssland i turneringen.

- Än så länge har jag inte tröttnat. Jag brinner för att få till en förändring. Det enda jag tänker på är att föra damfotbollen till en nivå där vi får bevis på respekt. Klubbarna i Europa har tagit mer och mer ansvar, men de får inget plus eller stöttning av Uefa. När jag ser det förstår jag att vi måste åt en förändring, annars slår alla damklubbar i botten, säger mittfältaren till Aftonbladet.

Linköping ställs härnäst i morgon mot Limhamn Bunkeflo i damallsvenskan.