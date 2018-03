Asllanis uppmaning - efter Uniteds beslut: "Real Madrids tur att starta damlag"

Manchester United är en av flera framgångsrika, internationella klubbar på herrsidan som har eller beslutat sig för att starta ett professionellt damlag. Klubben gick under torsdagen ut med att den skickat in en ansökan till FA om att få gå in i den engelska andradivisionen.

Den svenska landslagsmålvakten Hedvig Lindahl gick därefter ut på Twitter och hyllade Uniteds beslut. Nu uppmanar dessutom landslagskollegan Kosovare Asllani, på Twitter, att Real Madrid ska göra likadant, starta ett professionellt damlag, då klubben inte har det i dag.

"PSG, Lyon, Bayern M, Wolfsburg, City, Chelsea, Juventus, Barcelona och nu också Man United. Nu är det dags att starta ett professionellt damlag Real Madrid", skriver Asllani på sitt Twitter-konto.

Asllani var nyligen med och förde Linköping till klubbens femte raka cupfinal, där klubben nu ställs mot Rosengård i finalen.