Avslöjar: Barcelona jagar Hammarbys Vinberg: "Overkligt att ta in"

Landslagets januaritrupp är i Algarve och på spelarhotellet i Albufeira slår sig Matilda Vinberg, 19, ner i en stol på den stora terrassen med utsikt över havet.

När Fotbollskanalen frågar om säsongen säger hon:

- Det är svårt att ta in att jag hade en så bra säsong. Framför allt att det har gått så bra på så kort tid. Det är mycket att ta in. Och det är väldigt stort.

Det är bara att instämma i att det har gått fort för Matilda Vinberg. Säsongen 2020 spelade hon i Enskede i Division 1. Och två år senare har 19 åringen nu gjort A-landslagsdebut och utsetts till årets spelare i Hammarby och till årets genombrott i Damallsvenskan - allt inom loppet av en vecka.

- Jag är ganska förvånad att jag klarat steget så fort ändå. Men inom mig har jag alltid trott på mig själv och aldrig känt att jag åkt ut på hal is, säger hon.

Vi går tillbaka till efter säsongen 2020 när hon valde att lämna Enskede. Vingarna skulle testas i en ny klubb, men det var först inte helt givet att det skulle bli i Hammarby.

- Absolut inte. Det svåra med det var att Hammarby gick upp till allsvenskan det året som jag valde att lämna Division 1. Så min första tanke och plan var att jag skulle gå till en klubb i Elitettan i Stockholm. Men då gick lagen från Stockholm upp till allsvenskan.

- Jag fick provträna med Hammarby, för det var den klubben som jag kände starkast för. Så jag fick ändå chansen att testa på den nivån innan jag bestämde mig för om jag ville ta klivet eller inte. Men det gick bra och då skrev jag på.

Varför kände du starkast för Hammarby?

- Jag är bajare. Jag bor nära. Jag bor söder om stan, i Enskede. Min familj och släkt är hammarbyare. Morfar har ju varit Hammarby i 100 år och min mormor är också stor bajare. När jag var liten var jag med på matcher om någon i familjen gick. Så jag följer familjens spår.

Går det att sätta ord på vad Hammarby betyder för dig?

- Nej, det är så svårt att säga. Det är en fantastisk klubb med fantastiska supportrar, både på dam- och herrsidan. Och det är fantastiskt att få uppleva att som supporter få se Hammarby, och också att få spela framför alla som är där och supportrar oss.

Säsongen 2021 handlade mest om att anpassa sig till landets högsta serie, och det blev sju matcher från start och tio inhopp. Och sedan exploderade det. Under 2022 blev Vinberg en viktig spelare och startade i 21 seriematcher när Hammarby slutade femma i ligan.

Och efter säsongen kom belöningen. Matilda Vinberg kom för första gången med i Peter Gerhardssons landslagstrupp, och hon fick göra debut i bortamatchen mot Australien - och dessutom utsågs hon till årets spelare i Hammarby och till årets genombrott i Damallsvenskan.

- Det är helt sjukt. Det är nästan som att det inte har hänt, för att det är så mycket att ta in och att det var så mycket som hände på bara en vecka, säger hon.

- Att bli årets spelare i Hammarby var helt otroligt. Jag fick reda på det när jag var i Australien. Hammarbys gala var när vi var där, så jag fick ett sms från vår mediaansvarige som sa att jag med stor sannolikhet skulle vinna årets spelare, och så undrade han om jag kunde skicka in en video. Herregud, tänkte jag. Det var så sjukt. Det var jättestort. Det betydde jättemycket för mig och framför allt för min familj. Det var en stor ära att bli framröstad av supportrarna.

- När vi landade i Sverige efter landskampen på Australien så var det så mycket. Och jag är inte van vid att det händer så många stora saker på bara en vecka. Då, två dagar senare, skulle jag åka in till stan för att ta emot priset för årets genombrott i Damallsvenskan. Och då hade jag knappt hunnit ta in att jag hade gjort landslagsdebut. Det var så mycket.

Alla tre sakerna betyder mycket mycket för Vinberg, men landslagsdebuten var något alldeles extra. I den 71:a minuten, när Australien ledde med 2-0, fick hon hoppa in.

- Att få göra A-landslagsdebut… det är otroligt. Det är nog den största drömmen som en fotbollsspelare strävar efter, att en dag få sätta på sig Sverige-tröjan och göra sin debut för A-landslaget. Det är nog det största jag har fått uppleva och har uppnått hittills i karriären, säger hon.

Hur kände du när du stod vid sidlinjen och skulle hoppa in?

- Ledarna sa till mig att om fyra minuter skulle jag in. Då var det bara, wow. Det var svårt att ta in. Jag var i en egen bubbla. Jag kommer ihåg att jag hade gåshud när jag stod där och skulle in. Det var en overklig känsla. Svårt att beskriva.

Sverige förlorade med 0-4. Men resultatets var inte det viktigaste för Matilda Vinberg. Det var 19-åringens första A-landskamp. Hon hade fått spela tillsammans med landets bästa spelare, och mot världsstjärnor som Sam Kerr.

- Jag är nöjd med vad jag presterade under samlingen. Jag försökte göra det jag kunde. Jag tänkte inte så mycket på resultatet utan försökte bara göra det jag är bra på. Under samlingen försökte jag ta in så mycket information som möjligt från erfarna och stora spelare som jag ser upp till. Det var stort att få lära sig av sådana spelare. Det var bara att ta in så mycket som möjligt och ta med sig hem till klubben, säger hon.

I sommar är det VM i Australien och Nya Zeeland - och Vinberg ser en möjlighet att slå sig in i truppen.

- Chansen finns ju absolut. Men jag är ingen person som hoppas för mycket för att sedan bli besviken, utan jag vet hur stor konkurrens det är i landslaget, och att jag fick chansen mot Australien och att jag nu är med i januaritruppen är också ett steg och att jag förstår att mästerskapet kan vara aktuellt, säger hon.

Frågan är hur länge hon blir kvar i Hammarby? I takt med alla framgångar så har utländska storklubbar fått upp ögonen för henne.

- Det har funnits intressen utomlands. Det var många utländska klubbar som var intresserade efter F19-EM i somras. Det kom som en chock när jag fick höra vilka klubbar det var som ville ha mig. Det är väldigt smickrande att få den bekräftelsen att det faktiskt är så många lag som har ögonen på mig. När jag är så ung och har gjort ett så bra år så exploderade det, säger hon.

Vilka klubbar vill ha dig?

- Manchester United, Manchester City, Chelsea och Everton. Sedan ett spanskt, ett italienskt, ett franskt och ett tyskt. Sjukt att ta in. Först frågade jag min agent om det är A-laget som vill ha mig och att det väl måste vara B-laget. Men hon sa att det är A-lagets sportchefer som har hört av sig. Jag fattade ingenting. Helt galet att ta in.

- För Barcelona som hade hört av sig, då sa jag direkt att det inte kan vara A-laget. Men hon sa att det var det. Jag kunde inte ta in det. Det är en så stor klubb och ett riktigt bra lag. För mig var det helt overkligt att ta in. Min agent sa att jag inte skulle känna att jag måste tacka ja direkt utan att man kommer att ha koll på mig hela säsongen, och förmodligen även nästa år också, att man då garanterat kommer att höra av sig igen.

Hur tänker du kring framtiden?

- Jag har ett år kvar med Hammarby och eftersom jag är så ung så är det viktigaste speltid och att ha självförtroende. Jag är på en rätt plats i Hammarby just nu där jag trots att jag är så ung får speltid och förtroende och ansvar. När jag känner mig redo kommer jag att gå.

Är det SM-guld med Hammarby, sedan en flytt till Barcelona, och sedan tillbaka hem till Bajen?

- Haha, ja exakt.