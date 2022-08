Avslöjar: Mitt i ekonomiska krisen - Eskilstuna United säljer succéback till Everton

Den damallsvenska ligasexan Eskilstuna United är i skrivande stund i ekonomisk kris och riskerar tvångsdegradering. I början av juni gick Svenska Fotbollförbundets licensnämnd ut med att United måste ha noll i eget kapital den 31 augusti för att klara elitlicensen till nästa år.

"Eskilstuna United DFF, som återigen redovisade negativt eget kapital per den 31 december har att lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2022, vilket måste visa minst noll i eget kapital för att klara eget kapitalkravet i elitlicensen", skrev licensnämnden då.

Sedan dess har Eskilstuna jagat pengar, och tidigare i sommar meddelade United att klubben fortsatt behöver få in runt två miljoner kronor för att rädda föreningen.

ANNONS

För att samla in pengar har klubben sålt Halimatu Ayinde till konkurrenten tillika serieledaren FC Rosengård – och nu är nästa spelare på väg ut.

Enligt Fotbollskanalens uppgifter är klubbens norska ytterback Elise Stenevik på väg till Everton för spel i Women’s Super League, om ingenting oförutsett sker. Inget är påskrivet men 22-åringen väntas flyga till England och Liverpool inom kort för att slutföra övergången. Lokaltidningen Eskilstuna Kuriren var först att rapportera att Stenevik lämnar klubben och enligt Fotbollskanalens uppgifter är det alltså Everton som blir nästa klubbadress.

Stenevik anslöt till Eskilstuna United från Arna-Björnar i början av 2020 och har sedan dess varit en viktig spelare för klubben. En modern ytterback som är stark såväl defensivt som offensivt. 22-åringen har även meriter från det norska U23-landslaget.

ANNONS

I år står norskan noterad för två mål och tre assist på 18 framträdanden. Hon förlängde sitt kontrakt med Eskilstuna över säsongen 2023 så sent som inför den pågående säsongen.

Fotbollskanalen har sökt Eskilstuna Uniteds ordförande Lina Bertilsson, utan framgång.