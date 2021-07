Bennison: "Finns lite större möjligheter"

Hanna Bennison tillhör just nu Rosengård och den 21 juli kan hon spela sin första OS-match för Sverige. I dagarna stod det också klart att två av Bennisons lagkamrater i Rosengård, Anna Anvegård och Nathalie Björn, lämnar klubben för spel i Premier League och Everton.

Bennison själv har uppgetts aktuell för en flytt där bland annat Bayern München nämnts i sammanhanget. En eventuell flytt nu är dock inget som Bennison tänker nämnvärt på.

- Just nu tänker jag inte så mycket på det. Allt jag tänker på just nu är att jag spela OS med Sverige, säger jättetalangen under en pressträff med damlandslaget.

ANNONS

Bennison har just gått ut gymnasiet vilket aktualiserar en flytt allt mer. Hon har helt enkelt ingen skolgång att förhålla sig till längre. Detta gör att hon tänker lite annorlunda nu kontra för ett par månader sedan.

- Jag tänker på ungefär samma sätt, men sedan har det ändrats lite när jag gått ut skolan nu. Det finns lite större möjligheter då, säger hon.

Att Anvegård och Björn nyligen lämnat Rosengård och hur det påverkar Bennisons tankar säger 18-åringen så här om:

- Nej, det skulle jag inte säga att det har gjort. Tankarna är samma och just nu har jag inte tänkt så mycket på det.