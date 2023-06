Bergström gav Djurgården ny seger

Djurgårdens IF har inte fått en rolig start på säsongen, men besegrade senast IF Brommapojkarna, och gick därmed in med gott självförtroende till fredagens bortamöte med jumbon IFK Kalmar i Småland.

Då blev det ytterligare en ny seger.

För efter Alice Bergströms ledningsmål i den tionde minuten höll Stockholmslaget tätt och bärgade tre nya poäng i damallsvenskan.

- Vi är otroligt nöjda med tre poäng och sex poäng på de två senaste matcherna, men sedan har vi en tendens att tappa av lite grann i andra halvlek. Om det beror på ork eller att vi är ovana vid att hålla en ledning vet jag inte. Men det var lite knackigt i andra halvlek, där vi fick många bollar in i boxen att rensa bort, säger Djurgårdens Sanna Kullberg till Viaplay.

Annons

Djurgården är på åttonde plats, medan Kalmar är jumbo i damallsvenskan.