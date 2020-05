”Bjärred” slår tillbaka mot kritiken: "Man ska vara väldigt försiktig med att uttala sig i vissa frågor"

Under coronakrisen har EFD, ligaorganisation för elitettan och damallsvenskan, kritiserats och framför allt har de upprörda känslorna riktats mot den tänkta starten vid månadsskiftet maj/juni, som nu skjutits fram.

Några exempel är att Rosengårds ordförande Håkan Wifvesson sa till TT i mars att det var ”lite brist på respekt” att försöka dra igång i slutet av maj och i början av maj sa Linköpings sportchef Olof Unogård till SVT att det inte var ”realistiskt” att starta vid det planerade startdatumet. Efter beskedet om uppskjuten start har det också höjts kritiska röster mot EFD. Rosengårds landslagsmålvakt och Fotbollskanalens krönikör Zećira Mušović säger att hon ”nästan börjar undra varför vi har en intresseorganisation som inte riktigt lyssnar på oss”.

Patrik ”Bjärred” Andersson är styrelseledamot i EFD. Han tycker att man borde tänka efter en extra gång innan man uttalar sig om och anser även att det inte finns några otydligheter i vad som är överenskommet. Och kritiken då? Den tycker han att man borde vara varsam med.

- Jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att uttala sig i vissa frågor. Det är viktigt att man känner till en process och att man har rätt information. I dagsläget är de som sitter på all information EFD, alla ordföranden i våra elitklubbar och två referensgrupper. Från EFD: s sida har vi under hela coronatiden jobbat aktivt med styrelsearbeten och sedan har vi tillsatt en referensgrupp kopplad till OBOS damallsvenskan och en till elitettan. Sedan är det såhär att alla ordförandena i våra klubbar tog ett inriktningsbeslut den 18 mars och där var önskemålet av 23 av 26 klubbar att ligorna skulle dra igång vid månadsskiftet maj/juni om läget tillåter. Det är väldigt tydligt, säger Andersson till Fotbollskanalen.

Har det verkligen varit så tydligt? Det har ju funnits en kritik mot er.

- Jag har upplevt att det finns en tydlighet från ordförandesidorna, och att vi jobbar gemensamt mot det vi har tagit fram. Sedan får man inte glömma bort EFD:s roll. Vi rättar oss efter vad klubbarna vill. Vi för fram vad klubbarna vill mot samarbetspartners, centrala funktioner, mot förbud. Det är föreningarna som bestämmer, EFD är budbäraren. EFD slänger upp olika frågeställningar, klubbarna tar beslut. Det jobbar vi tydligt utifrån. Inom klubbarna har det varit så att ordföranden i respektive klubb äger frågan. Sedan, som jag sa inledningsvis, ska man vara väldigt försiktig med att uttala sig utåt när man inte sitter på all information.

Andersson fortsätter:

- Det hade varit önskvärt om kunde kommunicera med en röst. Det är också tydligt i de grupperna vi jobbar i att vi ska förhålla oss till det som vi kommer överens om. Vi har inte utrymme i dessa tider - med allt runtomkring - att ska skapa egna agendor, utan här är fullt fokus på att säkerställa det vi gemensamt vill uppnå och det ska gå hand i hand med tjejernas hälsa i första hand. Det hade inte kunnat vara tydligare, men det blir otydligt när personer som inte har en aning om hur processen har gått till får möjlighet att uttala sig i olika forum. Det är det vi vill undvika, men det är svårt.

Det låter som du på något sätt är kritisk mot själva kritiken?

- Jag behöver inte kommentera det. Jag har genom min erfarenhet lärt mig att man ska vara väldigt försiktig att uttala sig i frågor som man inte har en aning om. Det brukar inte gynna en. Sedan förstår jag också, utifrån min erfarenhet, att det fungerar såhär. Men det slår bara tillbaka mot respektive part. Det har varit tydligt i det forumet som är med i processen.

Kritiken, har den varit uppe på ordförandenamötena?

- Vi har väl förtydligat varenda gång att det är viktigt att vi har en enda röst. Fokus är primärt att följa utvecklingen, säkerställa tjejernas hälsa och försöka få till en serie som passar alla. Sedan lägger man till andra parametrar, som utmaningar med resor eller en höst-vår-serie men det är andra frågeställningar. Nu handlar det om att förhålla sig till de beskeden vi får från Folkhälsomyndigheten, och sedan se om vi får till en praktiskt fungerade serie. Det är där vi befinner oss och där ska fokus och kraften läggas, inte på massa sidodiskussioner.

En annan fråga som varit uppmärksammad är varför inte EFD var med på mötet med Folkhälsomyndigheten, som Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll (Sef), intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan, deltog på. Tomas Hoszek, generalsekreterare i EFD, menar att det inte fanns någon större anledning till det.

- Inför mötet hade vi full dialog med Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand och med Svante (Samuelsson) och Ola (Rydén) på Sef, som jobbar med protokollet. Det fanns ingen anledning för oss att vara med i presentationen av det här protokollet, för det var ett sådant möte. Vi blev också briefade direkt efter det. Det fanns ingen anledning att trycka sig ned på ett sådant möte, säger Hoszek till Fotbollskanalen.

Hoszek kommenterar också Mušovićs kritik om att EFD, där hon menar att organisationen inte riktigt har örat mot rälsen.

- Då säger jag såhär: då ska hon gå tillbaka till ordförandena i de 26 klubbarna som vi företräder. Då kommer hon märka att 23 av de 26 klubbarna sa det som vi jobbar efter.

Prioritering under den här tiden har varit att följa utvecklingen, att följa Folkhälsomyndigheten och hela tiden vara ajour och beredd att förändra bilden. Under tiden har vi satt upp tre olika scenarier beroende på när vi får ett okej från Folkhälsomyndigheten. Och vi hade ett ordförandemöte den 27 april där jag kommunicerade de tre olika scenarierna och informerade om allt arbete som hade gjorts i referensgrupperna under den här perioden. I referensgrupperna upplever jag att man har varit eniga i de här tre olika scenarierna. Vi har också pratat om när vi behöver ett besked och hur kort inpå de kan komma en eventuell start för att kunna matcha innan. Då enades vi om i gruppen att drygt två veckor räcker för att klubbarna ska få matchning, att vi alla förutsätter att tjejerna under den här tiden är i fysisk form. Där har vi varit väldigt tydliga och konkreta och jag upplever också att är beredda att kompromissa och jobba lösningsorienterat.