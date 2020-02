Chelsea och USA kartlägger mensen med app - ifrågasätts i Sverige: "Kan inte förstå varför"

Under VM i Frankrike pratade Fotbollskanalen med landslagets läkare Mats Börjesson om huruvida spelares prestationer påverkas av menstruation. Då sa han att vetenskapligt tror man att det finns ett litet samband, men att det inte finns några riktigt bra svar.

Rose Lavelle avgjorde VM-finalen på en söndag. Dagen efter fick hon sin mens, något som hennes tränare visste om eftersom laget använde ett program för att försöka undvika att påverkas av sämre prestationer på grund av menstruationscykeln.

Chelsea har valt att följa samma väg som det amerikanska landslaget och använder också appen FitrWoman där spelarna matar in information om sin menstruationshälsa och relaterade symtom, som sedan kan loggas och övervakas av ledarteamet, vilket gör att man därefter tror sig kunna anpassa sina träningsprogram kring spelares menstruationscykler i hopp om att förbättra prestationer och minska skaderisken.

- Det är intressant att se om det kan påverka. Men det är ju väldigt individuellt. Vissa påverkas av mens, innan och efter, medan vissa inte påverkas alls. Men det är lärorikt, nyttigt och kul att se om det kan göra skillnad, säger Chelseas vänsterback Jonna Andersson till Fotbollskanalen.



- Vi rapporterar vilka faser vi är i. Sedan kan man få info och tips om vad man kan äta och undvika. Sätter man sig in i appen så finns det mycket bra information. Men det är som sagt väldigt individuellt och vissa behöver kanske mer hjälp än andra beroende på symptomen, och då vet vi att den hjälpen finns hos oss. Om man kan göra något som hjälper så är det extremt bra. Det här är fortfarande nytt för oss, men ändå en bra grej att ta upp.

Det svenska landslaget har haft koll på forskningen under lång tid och har följt utvecklingen.

Så har Peter Gerhardssons landslag inspirerats av hur USA och Chelsea gör med kartläggning av menstruationscykeln hos sina spelare?

- Jag tror att vi kommer att göra det ytterligare. Vi bevakar detta och det är spännande hur man försöker utveckla och komma vidare. Vi sitter inte i dag och analyserar exakt med menscyklerna men det kan vi mycket väl tänka oss att göra för vi behöver lära oss mer. På landslagsnivå ser vi ju spelarna en kort tid, kanske över en cykel möjligen om det är en turnering. Om det bara är några dagar så är ju spelarna precis där man är. Men det kan vi mycket väl tänka oss att göra för att lära oss mer om detta, säger landslagets läkare Mats Börjesson till Fotbollskanalen.

Men om man gör på samma sätt som USA och Chelsea och får fram information, vad gör man sedan med den informationen?

- Det är just det. Det finns inte mycket vetskap om vad vi ska göra med informationen. Vi bevakar detta och kan tänka oss att kartlägga menstrationscykeln, men kanske inte gå så långt som USA och Chelsea. För om detta skulle vara så, och det vet vi ju, att hormonnivåernas variationer under månaden påverkar olika funktioner, vad kan du då göra med informationen? Vad kan man ändra på? Det finns inga bevis på att man kan göra så mycket utöver det vi egentligen redan gör.



- Vi som jobbar i ett landslag ser ju bara spelarna en kort tid och det är väldigt svårt att anpassa träningen på det sättet som beskrivs. Men i klubblag kan man teoretiskt kunna lägga styrketräningen under säsongen i början på menscyklerna, även om det förstås är svårt att anpassa olika personer på olika sätt.

Fysiologen och långdistanslöparen Georgie Bruinvels har utvecklat appen FitrWoman. Hon besöker Chelsea en gång varannan vecka och instruerar personal och spelare och pratar om verktyget och hur det kan tillämpas till träning för att optimera prestationen.

Spelarna lär sig att spåra sin menstruationscykel över de fyra faserna: menstruation, före ägglossning, tiden mellan ägglossning och premenstruella symtom, och den premenstruella fasen.

- De lär sig var i menscykeln man befinner sig. Det är det man kan ta på och som inte är så dumt. Men poängen är fortfarande, vad gör du med den informationen?, säger Mats Börjesson.

En spelare kan påverkas på olika sätt beroende på fas i deras cykel. Chelsea hoppas att faktorer i menstruationscykeln till tränings- och näringsstrategi kan hjälpa till att kontrollera viktvariationerna som ofta påverkar idrottare under vissa faser av deras cykler och minskar känsligheten för skador på mjukvävnad, såsom skador på främre korsbandet, något som har kopplats till menstruation.

- Det finns ju viss vetenskapligt stöd för att skaderisken för skador som korsband och hjärnskakning kan variera över menscykeln, säger Börjesson.

Att förstå mer om ämnet kan också ha en betydande inverkan på att förebygga skador, eftersom det kan vara en högre skaderisk under fas ett och två.

Detta sträcker sig från allvarliga skador - forskning har föreslagit en koppling mellan främre korsbandsskador och hormonella fluktuationer - till mindre allvarliga mjukdelsproblem, som är mer benägna att uppstå under den första halvan av en cykel.

- Det här är ju inget nytt ämne utan det har forskats på det i säkert 30 år och det är många aspekter man måste tänka på. Det är ju inte bara styrka utan även potentiella effekter på uthållighet och skaderisk, till och med risk för hjärnskakning har man sett i studier, och framför allt är det ju järnbalansen som är väldigt kopplad till menstruationscykeln, och kanske också återhämtningen. Så det finns många olika saker som kan gå åt olika håll. Så det är svårstuderat och resultat som spretar i olika studier. Det här är inte enkelt, säger Mats Börjesson och fortsätter:

- Men när det gäller menstruationen så den allra störa effekten är att vi har koll på järnbalansen och där har vi ett stort problem i dag kontra vad man äter och vad man förlorar i blod. Det här är jätteviktiga frågor.

- Det har stora effekter att de här stora hormonsvängningarna som är under cykeln har ju potentiellt stora effekter på muskelfunktion och styrka och uthållighet, och bindväv och skaderisk. Det finns till och med kopplat till risken för korsbandsskador och hjärnskakning. Så det finns mycket intressant här, men det är svårstuderat. Det behövs fler studier för att vi ska dra slutsatser. Ett av problemen är att man kanske har dragit lite förhastade slutsatser och lite för långtgående slutsatser, speciellt i den här reklamen kring USA:s framgång. Det var ju förstås inte på grund av den här appen som man vann VM utan det var för att man var det bästa fotbollslaget.

USA:s tränare kartlade sina spelares menstruationscykler och symtom under VM i Frankrike och Chelsea är den första klubben som har gjort det till en del av sin dagliga rutin.

Chelseas manager Emma Hayes hoppas nu att andra klubbar går samma väg, och enligt The Telegraph är även Lyon, som vann Champions League, intresserat av att göra ett liknande upplägg.

Svenska mästarlaget Rosengård har dock inte för avsikt att göra som USA:s landslag och Chelsea, och jobba med samma app.

- Vi har kollat på den appen och en av våra spelare har testkört den. Vi fick upp ögonen för den förra sommaren, under VM. USA använde den då. Så vi bekantade oss med den då, säger Rosengårds tränare Jonas Eidevall till Fotbollskanalen.

- Att så tydligt valt en inriktning som Chelsea har gjort när evidensen skiftar, det kan jag inte förstå varför man gör. Man behöver mer jobba på individnivå.

Jonas Eidevall tycker att det är komplicerat och att när det kommer till forskningsområdet så säger ledande personer olika saker om vad man rekommenderar.

- Vissa säger att det kanske finns en förhöjd skaderisk under menstruationen medan andra säger att man inte kan hitta evidens för att det är så, säger han.

- Vi har hamnat mer i att prata runt individnivå i stället och hitta saker som funkar för den enskilda spelaren och inte göra samma upplägg för alla. Vissa kanske har mer smärta än andra när man har mens. Andra har kanske inte det och då finns det ingen anledning att ta hänsyn till det.

- Det som är positivt kring detta är att det måste bli ett naturligt inslag för alla damföreningar att prata om mens som en av många olika faktorer kring träning. Vi har påbörjat ett arbete runt det och ska försöka vidareutveckla. I dagsläget så har vi valt att prioritera väldigt grundläggande information. Har spelaren menstruation överhuvudtaget? Om denna uteblir kan det vara en stark indikator på energibrist och därmed en förhöjd skaderisk och sämre prestationsförmåga.