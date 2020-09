Dagar från konkurs 2016 - nu är Kristianstad på väg ut i Europa: "Ett mirakel"

För fyra år sedan var Kristianstad DFF hårt skuldsatt och var ytterst nära att gå i konkurs. Utöver att ha det extremt jobbigt ekonomiskt gick det även väldigt tungt sportsligt – laget slutade på tredje sista plats i tabellen och var bara två poäng från att bli jumbo.

Men tack vare stort engagemang från privatpersoner och sponsorer lyckades klubben att få in de pengarna man behövde.

- Det var ett riktigt wake-up call för oss 2016 när vi var nära att gå i konkurs, men även nära att åka ur serien. Vi räddade oss i sista sekund, både ekonomiskt och sportsligt. Då började vi bygga på ett annat sätt, vi började lägga mer resurser på ungdomssidan för att få fler egna spelare, säger KDFF-tränaren Elísabet Gunnarsdóttir, 43, till Fotbollskanalen.

- Vi startade ungdomsverksamheten 2015. Det fanns ingenting underifrån innan dess.

Att ni startade en ungdomsverksamhet, var det klubbens räddning?

- Vi hade aldrig varit där vi är i dag om vi inte hade tagit beslutet om att ge unga talanger chansen tidigt. Jag tror vi har en omsättning på runt 32 spelare som vi har haft rullande på våra träningar, från 15 år och uppåt. Vi har gett unga spelare väldigt mycket speltid de senaste åren och det är först nu de börjar ta plats i startelvan och börjar göra avtryck. Det är väldigt roligt att se.

Klubbchef Albert Sigurdsson fyller i:

- Det har hänt otroligt mycket, allt från att man har lyckats betala alla skulder, starta ungdomsverksamhet, starta sociala projekt. Det har hänt en del sedan 2016 och sedan har man byggt vidare och jag tror man har ökat omsättningen med ungefär 15 procent varje år. 2018 lyckades man även ta sin första medalj.

Hur nära konkurs var ni?

- Det handlade om några dagar från konkurs. Man hade egentligen förberett sig för det lite. Att spelare och ledare skulle lämna och hitta nya klubbar och så vidare. Men det var något mirakel som gjordes där för att lyckas lösa det.

- Man satte sig ner och började rita planer för framtiden först och främst, hur man skulle ta sig ur för att kunna betala av det mesta, alla skulder och det. Det gjordes en ordentlig plan, vi fick en bra styrelse som kunde styra upp saker och ting och som hade bra kontakter. Sedan fick man ändra mycket av bilden på hur man ser på KDFF. 2016 var det mycket snack om pengar och så, men så är det inte i dag. I dag har vi en mycket mer positiv bild.

2016 blev det alltså en tiondeplats, därefter har skåningarna slutat femma, fyra och sjua. I dag, med sju omgångar kvar av årets damallsvenska, placerar sig laget på tredjeplats med sina 30 inspelade poäng. Fem poäng bakom Kopparbergs/Göteborg, åtta bakom Rosengård.

- Målet för oss inför säsongen var väldigt klart, vi ville ligga i topp och vara med och fajtas där uppe. Rosengård och Göteborg är en klass för sig, det är lite så, men vi har varit väldigt medvetna om att tredjeplatsen innebär Europaspel – men vi är inte ensamma om att fajtas om den platsen. Det är inte bara Linköping, Vittsjö kommer rusande också, säger Gunnarsdóttir.

- Vi har platsen i egna händer nu och det känns väldigt skönt. Det handlar om att göra jobbet och tro på oss själva – det kan ta oss långt.

Varför stämmer det så bra i år?

- Med fyra omgångar kvar i fjol insåg vi att vi inte skulle ta någon medalj. Då bestämde vi oss för att börja jobba på ändringar i vårt sätt att spela för att kunna fajtas i toppen av damallsvenskan. Det spelet vi hade förra året räckte inte till. Vi hade för dåligt bollinnehav, passningsspel och statistiken ljuger inte. Du får väldigt mycket information av statistiken om hur det behöver se ut för att du ska kunna ligga i topp.

- Vi bestämde oss redan förra året när det vara några omgångar kvar att vi ska äga mer boll, ha mer press och så vidare. Det jobbade vi stenhårt med under hela november och december och under försäsongen. Sedan fick vi avbräck med gravida spelare och skador och så, det påverkade också. Men, inför säsongen ville jag också få ihop en bredare trupp, lite annan spets på olika positioner.

Fotbollskanalens Hanna Marklund skrev nyligen att Gunnarsdóttir gjort ett topplag av Kristianstad – och att det bara är att applådera tränarens arbete. Hur Gunnarsdóttir själv ser på det?

- Den här perioden (under pandemin) var jobbig och vi bestämde oss ganska tidigt att göra något tillsammans som kunde göra skillnad. Vi höll på med balkonggympa för äldre under den här tuffa perioden. Det är inte balkonggympa som är en framgångsfaktor till att vi ligger i topp, men vi är lite så som en grupp: vi håller ihop, vi gör saker tillsammans för klubben, för människor. Vi har sociala projekt. Vi är verkligen ett team, vi är alla delaktiga och sedan om det blir en framgång i slutet av säsongen eller inte det återstår att se. Men vi känner oss alla delaktiga. Jag skulle inte säga att det är en enskild spelare som gör att vi ligger trea i damallsvenskan. Och det är inte jag som huvudtränare som gjort det heller. Utan det är vi som team. Vi tror på det vi gör.

Balkonggympa?

- När ingen av spelarna kunde åka iväg (under pandemin) var alla fast i Kristianstad. Vi har ett socialt projekt för äldre som vi brukar köra regelbundet under året, med fysisk aktivitet. Men vi bestämde att vi skulle dyka upp på många äldreboenden, många (de äldre) vågade sig knappt ut, så vi åkte dit både spelare och ledare med musik och gjorde övningar utanför fönstren och balkongerna. Jag vet inte vad det var, men det var övningar, vi dansade och det var musik. Vi tyckte det var roligt och samtidigt fick man se många glada ansikten. Det gav oss väldigt mycket. Vi gjorde det två gånger i veckan under en rätt lång period. Det var nog ett 30-tal sådana besök. Vi fortsatte träna så klart, men vi höll oss upptagna.

Europaspel väntar alltså, om laget fortsätter med det som de har presterat under säsongen. Upp till toppduon i tabellen är det dock fortfarande ett gap.

- Jag tycker fortfarande det är en viss skillnad mellan Rosengård och Göteborg och övriga lag. Det har de starkaste trupperna på pappret och det visar sig även ute på plan. Vi är där snäppet bakom och det är ingen hemlighet att det bara är fem poäng till Göteborg. Så länge avståndet inte är längre än så… vi försöker jobba varje vecka för att närma oss de lagen.

Vad krävs för att ni ska blanda er in på riktigt i toppstriden och slåss om guldet?

- Till en del handlar det om resurser, det kommer det alltid att göra. Jag tror att Rosengård och Göteborg är i sin klass när det kommer till de musklerna. Innerst inne tror jag man kan komma långt utan megaresurser. Men då behöver man också kunna behålla sina spelare. Spelar du bra kommer andra lag vilja ha dina spelare och då är det svårt att behålla dem när lag med större muskler kommer.

- För mig har det alltid handlat om kontinuitet och kunna behålla samma folk länge. För att kunna lyckas som Kristianstad handlar det om kontinuitet och slipa på nya detaljer varje år. Då tror jag absolut man kan närma sig lag som Rosengård och Göteborg – och jag tycker absolut att vi närmar oss.

På tal om kontinuitet. Gunnarsdottír gör i år sin tolfte säsong som huvudtränare för skåningarna.

- Det är väldigt enkelt egentligen. Det har varit två gånger under tolv år som jag verkligen har funderat att det kanske inte finns potential till att göra mer här. Då har jag funderat på att göra något annat. Men så länge jag känner att vi kan bli ännu bättre och att jag kan bidra till det, då stannar jag. För jag har en väldigt stor dröm med den här klubben – det är ingen hemlighet.

Med tanke på som det går nu finns det inga tankar på att lämna misstänker jag.

- Absolut inte.

Men allt har inte varit positivt den här säsongen.

Inför premiären drabbades Gunnarsdóttir av en allvarlig form av infektionssjukdomen bältros.

- Jag har gigantiska smärtor, sa den isländska tränaren i juni.

I dag är det fortfarande inte helt bra.

- Det är inte som det ska vara. Jag får vara väldigt noga med hur jag sköter mig. Blir det mycket stress, spännande matcher och så, blir det oftast två dagar som blir jobbiga därefter. Jag tränar laget så gott jag kan, styr alla matcher, men jag gör inte mycket mer. Jag behöver vila extremt mycket.

- Första månaden var väldigt jobbig, sedan började det bli bättre och bättre. Men senaste två månaderna har det stått ganska stilla och det är klart att det är ledsamt när man inte känner sig hundra procent frisk. Jag kan promenera men jag kan inte göra någon fysisk ansträngning utan att känna av det kraftigt.

Gunnarsdóttir fortsätter:

- Det är en omställning, men sedan finns det så mycket värre saker. Jag klarar av vardagen ganska bra men jag blir trött och får väldigt ont emellanåt. Jag hade otur att jag inte fick diagnosen i tid. Det är vad det handlar om när det gäller bältros. Kommer diagnosen i tid är det inte så farligt, får man inte det kan det vara väldigt långvarigt.

Vet du hur det kommer arta sig framöver?

- När man inte fått diagnosen och mediciner i tid så kan det vara så här i 24 månader. Nu har det gått fem månader. Det går över och det läker ut och det är det som är skönt att veta. Men det kan ta tid.

Vad är det som påfrestar dig mest i vardagen?

- När det är stressade situationer, konflikter, tuffa beslut. Men som sagt, jag har försökt tänka på det på det sättet att det finns så många sjukdomar som är värre. Det är bara att härda ut.

Hur har klubben stöttat dig i detta?

- Helt fantastiskt på alla sätt. Jag har ett otroligt bra tränarteam med mig. Vi jobbar väldigt tajt ihop och de tar väldigt stort ansvar, vilket de gjorde under tiden jag var borta – och de gjorde det otroligt bra. Det gjorde egentligen att vi bara kom varandra närmare.

KDFF:s klubbchef, Albert Sigurdsson, igen:

- Man visste var det var och hur länge det skulle kunna ta innan hon blir helt återställd. Då gick tankarna snabbt i hur vi skulle lösa det. Men jag tror det var en bra utmaning för klubben för hon har gjort ganska mycket mer än bara vara fotbollstränare. Klubben fick börja ta mer ansvar och avlasta henne från vissa poster.

Hur viktig är Elísabet för klubben?

- Otroligt viktig på alla sätt. Det jobb hon har gjort är fantastiskt. Hon har varit här i tolv år och upplevt det mesta. Nu hoppas vi att vi får uppleva lite fler roliga saker också.

Sju omgångar kvar för den här säsongen, det är vad som väntar. På frågan om hur drömscenariot ser ut är Gunnarsdóttir dock lite mer försiktig, lite mer ödmjuk, i sitt svar.

- Helt ärligt, det låter som en klyscha, men vi har bara fokus på nästa match. Nu väntar Växjö först och det finns inga lätta matcher. Vi är väldigt medvetna om att Kristianstad inte går ut på plan och vinner överlägset över något lag. Vi får jobba lika hårt för alla poäng.

Men det är kul med fotboll nu och det blir en spännande avslutning.

- Absolut, så är det verkligen.