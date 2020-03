Damallsvenska klubbar öppnar för permittering av spelare: "Den utsträckta handen måste vi ta"

Arbetsgivaralliansen meddelade i fredags, via Aftonbladet, att man tillsammans med Unionen kommit överens om ett nytt kollektivavtal som gör det möjligt för svenska klubbar att permittera spelare under den rådande ekonomiska krisen till följd av coronaviruset. Däremot rapporterade TT tidigare under lördagen att det råder oenighet om det nya kollektivavtalet tillåter klubbar att permittera spelare.

Spelarföreningens generalsekreterare Magnus Erlingmark menar, precis som Unionen, att det nya kollektivavtalet inte rymmer permitteringar av spelare.

- Den uppgörelsen som är gjord ska gälla alla utom spelarna. Det är så som vi har uppfattat informationen vi har fått från Unionen. Men Arbetsgivaralliansen har uppfattat det på ett annat sätt, sa Erlingmark till TT.

Men nu rapporterar Aftonbladet att damallsvenska klubbarna Linköping och Kopparbergs/Göteborg tittar närmare på ämnet.

Båda klubbarna planerar nu att ansöka om att få ta del av regeringens krispaket, som innebär att staten kan täcka tre fjärdedelar av kostnaden för en anställd som permitterats. Taket ligger dock på 44 000 kronor i månaden och därmed får arbetsgivare inget stöd för kostnader som eventuellt överstiger taket (om personen tjänar mer än så).

- Vi har fått en jäkla respons av andra föreningar. Det är ett extraordinärt läge då vi måste hålla ihop. När det går ansöker vi och räknar vi med att få godkänt, säger Kopparbergs/Göteborgs ordförande Peter Bronsman till Aftonbladet och fortsätter:

- Regeringen förstår allvaret, den utsträckta handen måste vi ta.

Enligt Aftonbladet handlar oenigheten mellan Arbetsgivaralliansen kontra Spelarföreningen och Unionen om huruvida klubbar i allsvenskan och superettan kan permittera spelare eller ej, då de berörda människorna i det fallet är medlemmar i Unionen till skillnad från damspelarna som inte är det.

Peter Bronsman, i Kopparbergs/Göteborg, ser därmed inte att hans förening inte skulle kunna utnyttja regeringens krispaket.