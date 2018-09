Damklubbar får VM-ersättning - men inte från Fifa utan från sponsor: "Lite kaxigt sätt"

När herrlandslagen i somras spelade fotbolls-VM kompenserades spelarnas respektive klubblag med ersättning från Fifa. Ersättningen låg på nära 75 000 kronor per dag och spelare, vilket var en rejäl höjning gentemot föregående mästerskap.

På damsidan är dock ersättningen fortsatt noll från det internationella förbundet. Nu kliver dock damallsvenskans namnsponsor, bostadsbolaget Obos, in och betalar 75 000 kronor (i engångssumma, inte per dag) per svensk eller norsk spelare som tas ut till nästa års mästerskap.

- Här är det näringslivet som går in och sätter ner foten på ett lite kaxigt sätt. Pengarna kommer alltså inte från Fifa eller Uefa, säger EFD:s generalsekreterare Linda Wijkström till SVT Sport.

- Men det här betyder inte att vi slutar diskutera ersättning med Fifa eller Uefa.

I Peter Gerhardssons senaste VM-kvaltrupp, till mötena med Danmark och Ungern, fanns 14 spelare från damallsvenska klubbar representerade.