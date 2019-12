Dif-kaptenen avvaktar förlängning - vill ha bättre förutsättningar: "Var dags att säga till"

Trotjänaren och lagkaptenen Mia Jalkerud, 30, gjorde i år sin tionde säsong i Djurgården. Den blev inte som varken hon eller någon annan i föreningen tänkte sig på förhand med bottenstrid och först i sista omgången säkrat kontrakt i damallsvenskan.

Nu har det gått ett par veckor sedan dess, men ännu har inte Jalkerud, som brukar vara bland de första i föreningen att skriva på ett nytt avtal, förlängt med klubben. Jalkerud berättar att det pågår samtal, men att hon, precis som lagkamraten Olivia Schough uttryckte i en intervju med Fotbollskanalen efter säsongen, vill ha förändringar i föreningen.

Jalkerud vill ha bättre förutsättningar inför säsongen 2020. Hon berättar att hon älskar klubben, men att hon nu vill se en förändring för ett nytt kontrakt.

- Vi har försökt att framföra det till klubben och jag står fast vid att jag vill ha bättre förutsättningar. Det är lite det som hänger på klubben. Då väntar jag med att skriva på för att se vad som sker med de bitarna. Även om jag är en lojal spelare och älskar Djurgården måste det till lite små detaljer för att jag ska känna att jag vill satsa ett år till. Jag brukar annars vara en av de första som skriver på, men jag kände att det var dags att säga till. Det är lite för att sätta press på klubben med damerna efter det året vi hade. Man vill inte hamna där igen, säger Jalkerud till Fotbollskanalen och utvecklar:

- Jag vill att Djurgården är en ambitiös klubb och på herrsidan vann vi ju guld. Det finns resurser på alla möjliga plan. Nu är det ett truppbygge som är igång, där vi får se vad vi får in, samtidigt som vi har blivit av med några spelare. Vi fick in några spelare inför i år, men det blev inte riktigt som vi tänkte oss. Jag hoppas att vi får in bra karaktärsspelare som kan prestera hundra procent varje träning och varje match. Vi fick ihop det bättre på slutet och höll oss kvar, men det är inget som sker över en natt. Det är viktigt att jobba långsiktigt och det startar när vi sätter en trupp.

Jalkerud berättar att det inte bara är hon och Schough som vill ha bättre förutsättningar, även andra spelare i laget. Däremot vill hon inte gå in på vad "bättre förutsättningar" innebär rent konkret, då det hålls internt inom föreningen.

- Vi har valt att hålla det internt kring vad det handlar om, men det är småsaker kring träningar och matcher som är skillnaden mellan en topp- och bottenklubb. Det kan ses som självklara saker och jag tror inte att Djurgården är ensamt om det. Vi har gått ut med det till klubben och de jobbar för fullt på att det ska bli bättre. Det är ingen tvist på det sättet. Vi vill bara ha det bättre. Vi är ambitiösa spelare som vill ha det bättre. Jag har kanske varit för snäll genom åren och hängt med på vissa saker, men klubben har svarat bra på responsen som vi gett utifrån frågeställningen vad vi vill ha och vad som händer härnäst.

Jalkerud fortsätter:

- Alla i klubben vill framåt och då är det en bra start på det hela. Det är därför det ännu inte har blivit något (nytt kontrakt). Vi får se vad som händer härnäst och det är ett tag kvar till vi startar igång igen. Man har lite tid på sig att tänka. Föreningen har också lite tid på sig att ge tillbaka kring vad de har kommit fram till och så vidare, men vi har varit många som känt det Olivia också var inne på och nu har vi framfört det. Alla vill ha bra förutsättningar och damfotbollen krigar för det i hela Sverige. Man kräver inte lika mycket som herrarna, men det är "basic-grejer" som ska fungera, då man har saker vid sidan om och tider man ska kombinera. Då behöver man ett ordentligt upplägg. Man får vrida och vända på varenda sten, vilket är likadant även för klubben med alla spelare för att det ska gå. Jag ser ljusare på det nu än efter säsongen. Det var jobbigt då och jag visste inte så mycket om min framtid.

Jalkerud har fått lite förfrågningar från andra klubbar, men hoppas samtidigt också på en fortsättning i Djurgården.

- Jag hoppas på något bra där. Sedan är det klart att man har hört lite från andra klubbar och jag känner att dörren är öppen. Det är inte förrän man sajnat som man har bestämt sig, men jag hoppas på något bra. Vi förhandlar, säger hon och fortsätter:

- Man har också behövt tiden för att tänka. Jag bokar ändå upp mig för nio månader och om jag går in för något går jag in med 110 procent och vill ge allt för klubben. Det förväntar sig klubben också och därför känner jag att jag behöver lite betänketid.

- Det är klart att jag tycker om Djurgården och jag skulle aldrig spela för någon annan klubb i Stockholm, men jag måste se över min situation. Jag är 30 år, inte 20 längre och har kanske inte så många år kvar. Man får tänka till lite, det är därför det har dragit ut på tiden.

Har du satt upp en deadline för när du ska ta ett beslut?

- Nej, men det skulle vara skönt innan slutet av månaden. Det vore skönt för en själv också, då det har varit mycket fram och tillbaka. Oavsett vilket beslut man tar ska det vara rätt.

Jean Balawo, sportchef i Djurgården, tycker att det är bra att Jalkerud framför kritik till ledningen om saker och ting som kan bli bättre. Han ser det som något positivt att det har kommit fram att spelare vill ha bättre förutsättningar.

- Jag tycker personligen att det är bra att spelarna pratar ihop sig och vill ha det så bra som möjligt. Jag tycker att det är starkt av kaptenen att föra spelarnas talan. Det är så man vill ha det, så att vi kan åtgärda saker. Man vill inte höra det för sent, säger han till Fotbollskanalen.

Balawo menar att hela föreningen arbetar för att ge spelarna bättre förutsättningar, men vill också, precis som Jalkerud, hålla vilka förutsättningar det handlar om internt.

- Jag har hela tiden sagt att en stor del av mitt uppdrag i år är om förutsättningar runt omkring. Det handlar om att se till att tjejerna kan koncentrera sig på den gröna mattan och spela fotboll. Då får vi andra tänka på de små bitarna de kan få hjälp med. Nu är det fokus på hur tränare, ledarstaben och spelare kan få det så bra som möjligt för att kunna prestera.

Hur mycket jobbar ni med detta?

- Det är en fråga Djurgården jobbar med hela tiden, hur Djurgården kan bli bättre och bättre. Det är nog ingen klubb i Sverige som är helt nöjd, alla kan utvecklas och bli bättre. Det jobbar vi med hela tiden, säger han och fortsätter:

- Det är likadant på alla arbetsplatser. Man vill hela tiden gå framåt och utvecklas. Vi, som förening, får hela tiden ta till oss och se vad vi kan bli bättre på.

Är du orolig över att tappa en spelare som Mia Jalkerud på grund av en sådan här anledning?

- När det kommer till förutsättningar tror jag nog inte att det är på den nivån. Vi ligger ganska långt fram i väldigt många saker och gällande spelares kontraktssituationer kan vi inte uttala oss om en spelare kommer att försvinna. Det kommer att kommuniceras. Djurgården vill alltid att spelare ska ha det så bra som möjligt.

Balawo berättar vidare att det också är stort fokus på att sätta truppen till nästa säsong, samtidigt som han är positivt inställd inför framtiden och nästa säsong.

- Ja, absolut. Det är positivt och jag tror personligen att det kommer att gå riktigt bra.

- Vi i Djurgården har en ganska klar bild av vad vi vill hamna och det håller vi internt med spelarna. Sedan gnuggar vi på, men självklart är det ingen optimal situation att man tar en viktig pinne i sista omgången borta någonstans. Vi har andra ambitioner, fortsätter han.

Djurgården gav i måndags en uppdatering om hur truppen hittills ser ut till nästa säsong. Nya spelare i föreningen är Rachel Bloznalis och Hanna Ekengren, samtidigt som Gudrun Arnardottir, Tilde Lindwall, Julia Walentowicz, Malin Diaz, Kim Sundlöv och Portia Boakye har förlängt sina avtal.

De som redan lämnat föreningen är i sin tur rutinerade duon Hanna Folkesson och Petronella Ekroth, samt Wilma Sjöholm, Jennifer Pelley, Ariam Berhane, Alexandra Lindberg och Ogonna Chukwudi.