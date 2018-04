Diskussion inledd - damallsvenskan kan utökas med fler lag

Under måndagens damallsvenska upptaktsträff lyfte förbundskapten för det svenska damlandslaget, Peter Gerhardsson, frågan om antalet lag i Sveriges högsta serie. Just nu har damallsvenskan tolv lag och lagen spelar alltså totalt 22 matcher per säsong. Gerhardsson vill nu att ämnet tas upp till diskussion.

- Jag tycker man kan fundera på om och när det är dags att göra något. Jag tror en längre säsong är bra, för man tränar bättre när man har tävlingsmatcher, säger Gerhardsson.

Gerhardsson pekar bland annat på att Limhamn/Bunkeflo förra året, som nykomling, visade upp ett exempel på att kvaliteten på lagen som kan komma upp från elitettan kan vara tillräcklig. Han vill se fler tävlingsmatcher över en säsong och är positiv till att ett gruppspel i svenska cupen lagts under försäsongen innan seriespelet drar igång.

- För de lagen som spelar i Champions League tror jag också att det ibland är bra att vänja sig vid att spela fler matcher än en gång i veckan. Det är möjligt att det skulle vara en liten detalj som kan göra att vi skulle kunna hävda oss mer i Champions League, säger förbundskaptenen.

Faktum är att frågan om antalet lag i damallsvenskan redan är uppe på bordet hos intresseorganisationen för klubbarna i damallsvenskan och elitettan, Elitfotboll Dam.

- Det börjades snackas om det här i höstas förra året, för några månader sedan. Sen kom det upp nu på tränarkonferensen senast (i förra veckan). Det här är en sak vi kommer titta på och diskutera vidare nu när säsongen satt igång, bekräftar EFD:s generalsekreterare Linda Wijkström.

- Det är en fråga vi får ta upp i styrelserummen. För det finns många aspekter i det här. En stor problematik är utrymmet i vår kalender. Vi har med klubbarna i flera år förespråkat för Fifa att de internationella datumen (då landslagen kan kalla spelare till samlingar) är för många. Det försvårar för oss i arbetet med att göra ligorna bättre. Men jag ser det som ett stort styrkebevis att vi börjar diskutera det här, det innebär också att vi har fler lag som kan vara konkurrenskraftiga i allsvenskan.

Wijkström är övertygad om att damallsvenskan kvalitetsmässigt skulle kunna klara av att utökas med fler lag.

- Absolut, det tror jag. När vi tittar på de lag som kommer upp från elitettan i dag så är de betydligt starkare än vad de var när vi hade norr- och söderettan (elitettan infördes 2013). 2009 diskuterade vi ju om det skulle vara tio lag i damallsvenskan, för det snackades om att inte fanns kvalitet nog och man ville möta varandra tre gånger. Nu diskuterar vi en utökning till 14 eller 16 lag. Det betyder att vi är starkare.

Men EFD:s generalsekreterare ser alltså flera utmaningar.

- Lagen har relativt tunna trupper nu och en utökning kommer innebära en större belastning för trupperna, så det kommer krävas större trupper och det blir en högre omsättning när det gäller resor. Det är många aspekter vi ska titta på.

Om damallsvenskan ska utökas behöver ett beslut klubbas på Svenska Fotbollförbundets årliga representantskapsmöte, men processen som kan leda fram till att ett förslag lämnas in till det mötet kan drivas av klubbarna. Så sent som på representantskapsmötet i november 2016 röstades det igenom att division 1-serierna på herrsidan skulle utökas till 16 lag från och med 2018, och det efter önskemål från klubbarna själva.

Fotbollskanalen frågade under måndagens upptaktsträff runt bland olika tränare i damallsvenskan och många är positiva till en serie med fler lag.

- Ju fler tävlingsmatcher vi kan spela desto bättre är det. Jag är absolut öppen för att utöka serien, bara det inte drabbar kvaliteten. Det snackades ju här om att damallsvenskan kanske är Europas mest jämna liga och det är ju häftigt, det är så det ska vara, säger Kopparbergs/Göteborgs tränare Marcus Lantz.

Djurgårdens tränare Joel Riddez:

- Det är väldigt få matcher i damallsvenskan. Att få fler matcher tror jag är väldigt avgörande för utvecklingen. Utmaningen på damsidan är ju alla landslagsdatum. Man slåss ju om spelarna hela tiden, men jag tror ju mer på att stärka klubbarna än att åka på landslagsläger. För det är klubbarna som är vardagen.

Riddez är också öppen för att behålla tolv lag, men att alla möter varandra tre gånger under en säsong.

- Det har man gjort i Danmark på herrsidan och det har ju fungerat bra i många år. Jag tror inte det skulle urvattna något. Det handlar framför allt om att få fler matcher. Sen om det blir 16 lag och att man möter varandra två gånger? Ja, det kanske är ännu bättre men då gäller det att du har en bredd på spelare så att du klarar av det. Det kan gå.