Djurgården besegrade Häcken – igen: ”Ingen hade väntat sig det”

Djurgården fick jubla efter att ha besegrat BK Häcken med udda målet. Haley Dowd blev segerregissör efter att hon med sin första bolltouch gjort matchens enda mål.

Blåränderna har haft stolpe ut de senaste matcherna – men mot Häcken släppte det.

- Gud vad gött! Det här var helt otroligt. Det är en extremt god känsla, vi förtjänade lite mer förra gången och nu gick det hela vägen. Jag vet inte vad jag ska säga, säger lagkapten Therese ”Sessy” Åsland.

Vad betyder det att få träff på alla delar?

- Man vill bygga på bra prestationer men i det läget vi är i nu kan vi inte vara så jävla nöjda med prestationer och inte få poäng. Men vi visar att vi kan slå alla lag bara man vågar, och i dag vågar vi mycket mer. Vi vågar ha boll och göra något med den. I slutet spelar vi långt men där handlar det om att vara smartare än vad vi var mot Kristianstad. Lärningskurvan går spikrakt upp.

Annons

Dowd är lika lyrisk som Åsland.

- Jag stressade fram första skottet men jag förtjänade lite tur och bollen kom tillbaka och jag såg till att jag inte skulle missa det skottet. Vi har gjort tre väldigt bra prestationer och efter sommaruppehållet har vi haft en bra energi och Marcelo har kommit in med en energi som smittat av sig på hela laget. Vi har tagit fyra poäng vilket är väldigt bra med tanke på vilka vi ställts mot.

Mot Häcken har man tagit samtliga sex poäng som stått på spel.

- Det tror jag inte att någon hade väntat sig av oss. Men vi har gjort två nästintill perfekta matcher mot dem och vi visar att vi är ett riktigt bra lag när vi spelar så här.

Men i Häckenlägret är det desto dystrare – man har tappat sin serieledning inför sommaruppehållet.

- Det visste jag inte om. Men jag vill tro att serien kommer att avgöras in i det sista – uppehållet kan ställa till det för man vill ju fortsätta och ta i tu med problemet man har just nu, men det kanske blir skönt med lite andrum också, säger Filippa Curmark.

Annons

Vad behöver ni göra under uppehållet?

- Jag tycker inte att vi ska ändra på så mycket. Just nu gör vi rätt saker för att vinna och sen får vi inte in matcher. Vi gör väldigt mycket rätt så sätter vi bara en boll så kommer det nog släppa, det är känslan.

På frågan om hur stort problem det är för Häcken som inte gjort mål på tre raka matcher är Curmark tydlig med vart hon står.

- Det är et klart problem. Vi vinner inte matcher och gör vi inga mål vinner vi inte. Det ser vi i dag, vi är nära och kommer till målchanser men bollen vill inte in.

Anna Anvegård är en av spelarna som inte fått till målskyttet efter sommaruppehållet.

- Det är frustrerande och mycket känslor efter slutsignal. I dag har vi två stolpträffar och rensningar på mållinjen, det känns som att det kommer att släppa så fort bollen studsar rätt.

Annons

Häcken är strax bakom Hammarby i tabellen och Djurgården huserar på mitten.