Djurgården föll i fjolårsrepris – Örebro segrade

Djurgården tog under söndagen emot Kif Örebro i årets hemmapremiär. Men det blev lite annorlunda eftersom Stadion som egentligen är Djurgårdens hemmaplan inte var spelbar på grund av vädret som har varit.

I stället fick man välkomna Örebro till Grimsta IP – och i fjol var det just Kif Örebro man ställdes mot i den andra omgången – då förlorade man med 2-0. Och det skulle bli en repris. Det blev nämligen samma resultat i dag.

- Jag tycker vi gör det jättejättebra. Jag var lite nervös över 0-0 i paus, men rent spelmässigt tycker jag att vi dominerar rätt kraftigt. Vi borde förvaltat våra chanser vi hade att driva boll fram i första halvlek lite mer. Men matchbilden tycker jag att vi dominerade rätt kraftigt, 2-0 är rättvist, säger Örebro-tränaren Rickard Johansson till Fotbollskanalen.

Deja Vu-känsla?

- Det är det här jag ville ha. Favorit i repris, vi vann 2-0 hemma efter vi torskade i premiären – där hade vi dock Linköping och såg man hur Rosengård blev mosade av Linköping gjorde vi en rätt så okej insats mot dem. Vi var revanschsugna efter matchen mot Linköping – men vi vet att vi är ett jävligt bra fotbollslag.

Djurgården forcerade fram snabbt i inledningen. Man fick till ett inlägg från Ebba Hed som inte riktigt nådde fram, en stund senare hade Örebro ett liknande inspel som inte ledde fram.

Men det var gästerna som var närmast ett mål efter drygt tio minuter men man vinkades av för offside. Efter drygt tjugo minuter ropade Djurgården på straff efter att Alice Bergström spelade in bollen i boxen som, enligt Djurgårdens spelare, tog på en arm – men domaren friade.

Örebro tryckte på lika mycket åt andra hållet och fick med sig en hörna som Heidi Kollanen tog. Och efter att det blev lite rörigt i boxen hamnade bollen vid Emilia Pelganders fötter och den unga talangen drog till med ett distansskott som Hedvig Lindahl enkelt kunde plocka.

Blåränderna tog över bollinnehavet och chanserna mer och mer efter drygt 30 minuter men Örebro svarade och skulle inte låta sig bli överkörda. Men det var Djurgården som fick matchens farligaste målchans, Sanna Kullberg nådde högst på en hörna och nickskarvade bollen mot mål, men Tove Enblom var med på noterna och plockade ner bollen. Samtidigt fick Portia Boakye ett gult kort i samband med situationen.

Men den första halvleken slutade mållöst. Och när den andra halvleken kom Kif Örebro med ny energi, trots det var det hemmalagets StinaLisa Johansson som utmanade och till slut kunde spela in till Tilde Lindwall – men det hotade inte riktigt. Då kunde gästerna ställa om och Heidi Kollanen hittade till Emilia Pelgander som i sin tur spelade vidare till Katriina Kosola. Den finska landslagsspelaren lyften in bollen – Portia Boakye misslyckades med sin rensning och Maja Bodin kunde nicka in bollen bakom Hedvig Lindahl.

Några minuter senare kom också 2-0. Lindahl kom ut fel på en hörna och Bodin försökte på ett distansskott, som Regan Steigleder klackade vidare. Boakye var nära att rensa undan men bollen studsade på Lindahl och in i nätet.

Djurgården försökte på en snabb reducering Johansson fick ett jätteläge och försökte placera in bollen vid bortre stolpen, men Enblom var med på noterna. Sedan bjöds det på lägen åt båda hållen, men inget som riktigt hotade.

Örebro fick därmed med sig sin första trepoängare för säsong, samtidigt som Djurgården går in i landslagsuppehållet med en förlust.

Startelvor:

Djurgården: Lindahl; Boakye, Kullberg, Plan; Hed, Karlsen, Bergström; Almqvist, Lilja; Johansson, Lindwall.

Kif Örebro: Enblom; Steigleder, Kovacs, Regnås Valcic, Hoff Persson; Kollanen, Peuhkurinen, Pelgander, Kosola; Harding, Bodin.