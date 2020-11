Djurgården förstärker med målskytt: "Redo för nästa steg"

Skytteligavinnare förra året med 33 fullträffar och 15 mål under 2020. Under två raka säsonger i elitettan har anfallaren Hayley Dowd visat att hon har näsa för mål. Nu tar anfallaren klivet från Morön i elitettan till Djurgården i damallsvenskan. Det låter Stockholmsklubben meddela under torsdagen.

Kontraktet är över ett år.

- Det känns väldigt roligt och spännande. Jag har precis avslutat mitt tredje år inom svensk fotboll och jag trivs väldigt bra i Sverige, så jag känner mig redo för nästa steg på en högre nivå. Jag har fått ett bra intryck av Djurgården och tajmingen och känslan kändes helt rätt, säger Dowd i en kommentar.

Sportchef Jean Balawo:

- Fantastiskt skönt att Hayley till slut kände att DIF var det bästa alternativet för hennes utveckling. Det här är det första steget i det nya Djurgården som satsar på de högre placeringarna. Med Hayley får vi in en snabb och avig anfallare med vana att måla som gärna utmanar och som alltid vet var målet är beläget.