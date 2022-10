Djurgården kunde inte stoppa guldlaget – Kullashi tvåmålsskytt på hemmaplan

Det var en speciell match på Malmö IP på måndagskvällen.

SM-guldvinnande Rosengård ställdes mot tabelltian Djurgården. Inför matchen hyllade Djurgården seiresegraren. Bland annat genom att Djurgårdens lagkapten Nellie Lilja gav blommor till Rosengårds lagkapten Mia Persson inför avspark.

FC Rosengårds Karin Lundin fick in ett mål 13 minuter in i matchen. Olivia Schough spelade in bollen till Lundin i straffområdet som nickade in ledningsmålet. Men därefter övertygade inte guldlaget. 1-0 stod sig halvleken ut.

Även inledningen av andra halvlek skulle kännas ansträngd av Rosengård. Inte heller Djurgården imponerade med målchanser.

Men med 55 minuter spelade skulle Rosengård utöka ledningen till 2-0. Även matchens andra mål blev ett nickmål. den här gången var det Loreta Kullashi som tryckte dit bollen på hörna. Djurgården blev ordentligt tillbakatryckt och spelet bedrevs nästan uteslutande på Stockholmslagets planhalva.

Hemmalaget kunde spela med självförtroende och 20 minuter efter matchens andra mål slog samma Kullashi till igen. Anfallaren tog med sig bollen in från vänsterkanten och avslutade till höger om Lindahl.

Rosengård fortsatte forcera, men mot slutet av matchen lyckades det kompakta Djurgårds-försvaret ställa om i flera kontringar, men det var tungrott och någon reducering kom aldrig.

I stället fick Rosengård fira både seger och SM-guld. Efter slutsignal åkte guldhattarna på.

- Det betyder lika mycket varje gång man vinner, det är få förunnat att få uppleva sådana här saker. Det är bevis på mycket styrka i det här laget, säger Caroline Seger efter matchen.

Startelvor:

Rosengård: Micah - Öling, Persson Lundgren, Arnardottir, Wik - Bredgaard, Persson, Holdt - Kullashi, Lundin, Schough

Djurgården: Lindahl - Olai, Lövgren, Boakye, Hed - Karlsen, Lilja, Motlhalo, Almqvist - Lindwall, Johansson