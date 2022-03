Djurgårdens medianobb: "Det är oseriöst och larvigt"

AMANDA ZAZA

Kaoset i Umeå

Snökaoset i Umeå har nog inte undgått någon och vi kan nog alla komma överens om att den matchen inte skulle spelats klart. Först och främst handlar det om förutsättningarna spelarna får – bollen rullar knappt och snön behöver skyfflas bort. Lägg därtill benägenheten på korsbandsskadorna som är vanligare hos kvinnliga idrottare än män. Det är under all kritik att fotboll spelas under dessa förhållanden och speciellt när spelarna själva uttryckt missnöje över att matchen fortgått.

Djurgården nobbade media efter premiären

Det var minst sagt chockerande när media på plats fick direktiven att man endast skulle få intervjua huvudtränare Magnus Pålsson och sportchef Jean Balawo - efter många om och men var även lagkapten Sanna Kullberg tillgänglig. Intrycket var otroligt oproffsigt - tillräckligt för att klubben efteråt ska gå ut och be om ursäkt.

ANNONS

Min take är att Balawo måste få fram resultat den här säsongen - annars ligger han risigt till. Man har satsat på en ung trupp inför framtiden men kan inte få fram resultat just nu.