Dyrköpt seger för BK Häcken - Falk ut skadad tidigt

Innan matchen riktigt satt sig mellan BK Häcken och Kif Örebro visade Jennifer Falk första gången tecken på smärta, då hon grinade illa och tog sig för foten. En stund senare fick hon behandling på plan men valde att spela vidare. När klockan tickade upp mot 18 minuter spelade, då gick det inte längre. Falk tvingades kliva av och nyförvärvet Jacqueline Burns fick göra sin allsvenska debut.

- Hon kom fel med foten i en situation och hade sedan för ont för att kunna fortsätta spela. Hon kommer undersökas vidare i morgon, säger fysioterapeut Karin Schröder till klubbens hemsida efter matchen.

Det skulle dock inte skapa några problem resultatmässigt. BK Häcken höll nollan mot hemmalaget. Detta dock utan att imponera, enligt spelarna själva.

- Sämsta möjliga. Jag tycker vi har det svårt i allt i vårt spel just nu, under all kritik om jag ska vara ärlig. Jag tycker vi har tillfällen där vi kan pressa dem och göra det vi är bra på men vi känns otajmade och osynkade och när vi gör olika saker funkar det helt enkelt inte, säger Johanna Rytting Kaneryd i Viaplay i paus.

Men det blev sedan landslagsspelaren som gjorde hela skillnaden i matchen. Rytting Kaneryd drev in i straffområdet och avlossade ett distinkt skott i mål. Det blev matchens enda mål och BK Häcken tog samtliga tre poäng. Det innebär att laget går upp i serieledning, dock med en match mer spelad än Rosengård.