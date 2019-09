Edgren räddade poäng - Kristianstad och Piteå kryssade

Trots att Piteå såg ut att få med sig tre poäng från Kristianstads Fotbollsarena slutade mötet mot KDFF oavgjort. Detta efter att Amanda Edgren knoppat in kvitteringen i den 81:a matchminuten.

Efter Piteå-uttåget ur Champions League mot Bröndby såg norrbottningarna länge ut att få revansch och ta med sig tre poäng hem inför nästkommande omgångs möte mot Göteborg. Hemmalaget Kristianstad fick dock in en kvittering med knappt tio minuter kvar och mötet slutade oavgjort.

Piteå till en del avslut i den första akten och på det stora hela var det en chansrik tillställning som det bjöds i första halvlek. I och med att det var det gästerna som skapade mest och 1-0 kom inte som en särskilt stor överraskning. Det var i matchens 29:e minut som nigirianskan Faith Ikidi Michael fick pannan på bollen och kunde nicka gästerna till pausvilan i bortaledning.

Väl i den andra akten gjorde hemmalaget ett dubbelbyte för att öka chansskapandet och få till en kvittering mot Stellan Carlssons Piteå. Visserligen dröjde det ett bra tag för att KDFF-spelarna skulle få in bollen – men efter 81 spelade minuter rasslade det till i nät bakom Cajsa Andersson i bortamålet. Kvitteringshjälte blev Amanda Edgren när hon nickade in sitt första mål för dagen – vilket var hennes sjunde fullträff den här säsongen. Efter 1-1-målet var det denna gång gästernas tur att skrifta manskap. Att återta ledningen kan mycket väl ha varit direktiven från Piteås ledarstab till de som skulle in och göra skillnad. Ytterligare ett mål kom dessvärre inte för bortalaget utan mötet slutade lika på ett.

– Vi tar över den andra halvleken totalt och skapar många väldigt fina lägen, sa Kristianstads huvudtränare Elísabet Gunnarsdóttir till SVT efter matchen.

I nästa omgång av damallsvenskan väntar ett tufft hemmamöte för Piteå på LF Arena mot Kopparbergs/Göteborg. Kristianstad å andra sidan ställs mot ett annat topplag – Vittsjö.